Zi decisivă pentru studenții la medicină. Mii de candidați susțin examenul de rezidențiat la Carol Davila

Peste 10.000 de candidați susțin duminică concursul de rezidențiat, aproape 4.000 la UMF „Carol Davila”, organizat de Ministerul Sănătății la ROMEXPO, București. La nivel național, cele mai multe locuri sunt la medicina de familie, medicina internă și cardiologie, iar cele mai puține la neurologia pediatrică și medicina sportivă.

Reprezentanţii UMF „Carol Davila” au anunţat că, duminică, 16 noiembrie 2025, 3.881 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie se vor înscrie la concursul de admitere în rezidenţiat organizat de Ministerul Sănătăţii la ROMEXPO, Bucureşti.

”Pentru toţi absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie din ţară, concursul de rezidenţiat reprezintă mai mult decât un examen, fiind practic principala poartă de intrare în marea familie a specialiştilor în sănătate şi o etapă definitorie în cariera fiecărui medic. ” a declarat Prof. Dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

La nivel naţional, concursul se va desfăşura în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara, cu 10.147 de candidaţi care vor concura pentru 5.079 de locuri şi 295 de posturi.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti se vor prezenta 3.881 de candidaţi, dintre care 2.678 pentru medicină, 809 pentru medicină dentară şi 394 pentru farmacie, reprezentând peste 37% din totalul candidaţilor înscrişi la nivel naţional.

Rectorul UMF „Carol Davila”, Prof. Dr. Viorel Jinga, şi coordonatorul concursului în centrul universitar Bucureşti, Prof. Univ. Dr. Răzvan Hainăroşie, au subliniat importanţa examenului pentru cariera candidaţilor şi efortul universităţii de a organiza concursul în condiţii optime, asigurând un cadru profesionist şi sigur pentru participanţi.

Concursul de intrare în rezidențiat, sesiunea din 2025, va avea 200 de întrebări pentru fiecare domeniu și va dura patru ore. Candidații vor intra în sălile de examen de la ora 8:30, iar corectura se va face imediat după pauza de 15 minute, contestațiile putând fi depuse în 24 de ore, cu răspuns în 48 de ore.

Punctajul minim de promovare este de 60%, iar ocuparea locurilor se va face în ordinea rezultatelor, pe baza unei singure clasificări pentru fiecare domeniu. În domeniul medicină, cele mai multe locuri sunt la medicina de familie, urmată de medicină internă, cardiologie, anestezie și chirurgie generală, iar cele mai puține la neurologia pediatrică și medicina sportivă.