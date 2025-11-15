Rezidențiat 2025. Luptă strânsă pentru locurile din sistemul medical. Peste 10.000 de candidați s-au înscris la concurs

Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris pentru concursul de intrare în rezidenţiat, care va avea loc duminică. Examenul va fi organizat în cinci centre universitare din ţară.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, aproape 4.000 de absolvenţi vor concura pentru locurile disponibile.

Reprezentanţii UMF „Carol Davila” au anunțat că, pentru sesiunea din acest an, organizată de Ministerul Sănătăţii în centrul Expoziţional ROMEXPO, s-au înscris 3.881 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie.

La nivel naţional, concursul de rezidenţiat organizat de Ministerul Sănătăţii va avea loc în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara.

În acest an, 10.147 de candidaţi îşi vor disputa cele 5.079 de locuri şi 295 de posturi disponibile, uşor mai puţin decât în 2024, când s-au înscris 10.575 de candidaţi pentru 4.961 de locuri şi 237 de posturi.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti se concentrează cei mai mulţi candidaţi, peste 37% din totalul naţional, respectiv 3.881: 2.678 la medicină, 809 la medicină dentară şi 394 la farmacie.

La nivel naţional, pentru cele 4.354 de locuri la medicină s-au înscris 6.956 de candidaţi, pentru cele 464 de locuri la medicină dentară s-au înscris 1.950 de candidaţi, iar pentru cele 261 de locuri la farmacie s-au înscris 1.241 de candidaţi.

Rectorul UMF „Carol Davila”, Prof. Dr. Viorel Jinga, a subliniat că rezidenţiatul reprezintă principala poartă de acces în rândul specialiştilor din domeniul sănătăţii.

„Pentru toţi absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie din ţară, concursul de rezidenţiat reprezintă mai mult decât un examen, fiind practic principala poartă de intrare în marea familie a specialiştilor în sănătate şi o etapă definitorie în cariera fiecărui medic. Acest test complex reflectă nu doar anii de pregătire intensă, ci şi profundul angajament faţă de ştiinţă şi faţă de oameni”, a afirmat acesta.

De asemenea, rectorul UMF a subliniat că rezultatele vor fi pe măsura efortului depus pentru acest concurs.

„Le transmit tuturor candidaţilor mult succes şi încrederea că rezultatele lor vor fi pe măsura efortului şi a pasiunii investite şi sunt convins că, şi anul acesta, absolvenţii Universităţii noastre vor confirma tradiţia de excelenţă academică a UMF «Carol Davila», obţinând rezultate remarcabile şi demonstrând încă o dată valoarea şcolii medicale româneşti”, a adăugat Viorel Jinga.

Prof. Univ. Dr. Răzvan Hainăroşie, coordonatorul concursului de intrare în rezidenţiat la Centrul Universitar Bucureşti şi Prodecan al Facultăţii de Medicină „Carol Davila”, a subliniat că organizarea acestui examen reprezintă un proces complex, gestionat cu cea mai mare responsabilitate.

„Acest examen este un proiect amplu, care necesită o planificare atentă şi o coordonare impecabilă. Pregătirea acestui concurs presupune coordonarea unei echipe complexe, pusă la dispoziţie de Universitatea noastră, care lucrează intens pentru ca totul să se desfăşoare în condiţii optime pentru candidaţi”, a arătat acesta.

Potrivit profesorului, aceste eforturi au ca scop crearea unui cadru organizatoric solid și profesionist.

„Toate aceste eforturi au un scop comun: crearea unui cadru organizatoric solid şi profesionist, care să le ofere candidaţilor siguranţa, confortul şi încrederea necesare în ziua unui examen esenţial pentru parcursul lor profesional. Le urăm succes tuturor candidaţilor” , a declarat Prof. Univ. Dr. Răzvan Hainăroşie.

Concursul de rezidenţiat va avea format tip grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, iar timpul de lucru va fi de patru ore. După încheierea probei şi o pauză de 15 minute, va începe corectura în sălile de examen. Candidaţii vor putea depune contestaţii în termen de 24 de ore, acestea vizând întrebările, recorectarea lucrărilor sau modul de organizare.

Răspunsurile vor fi formulate în maximum 48 de ore. Punctajul minim de promovare este de 60% din punctajul maxim posibil, cele 200 de întrebări fiind împărţite în 50 de tip complement simplu şi 150 de tip complement multiplu. Accesul în săli va fi permis de la ora 8:30, iar examenul va începe la ora 10:00.

Fiecare candidat a achitat o taxă de 500 de lei, sumă identică celei din anii 2023 şi 2024. Repartizarea pe specialităţi se va face strict în ordinea punctajului obţinut, în limita locurilor disponibile, iar pentru fiecare domeniu va exista o singură clasificare.

Rezultatele finale vor fi publicate doar după emiterea ordinului de confirmare al Ministerului Sănătăţii.

Cele mai multe locuri sunt la medicina de familie, cu 641 de poziţii, în creştere faţă de cele 555 din 2024. Urmează medicina internă cu 190 de locuri, cardiologia cu 189, anestezia şi terapia intensivă cu 180 şi chirurgia generală cu 181 de locuri.

Cele mai puţine locuri sunt la neurologie pediatrică, cu 5 poziţii, medicina sportivă, cu 6, expertiza medicală a capacităţii de muncă, cu 11, cardiologie pediatrică, cu 12, şi medicina nucleară, cu 17 locuri.