Volodimir Zelenski i-a acordat miercuri lui Elon Musk Ordinul Libertății, una dintre cele mai importante distincții ale Ucrainei, potrivit Politico. Decizia vine în timp ce Kievul încearcă să obțină acces mai larg la rețeaua Starlink pentru operațiunile militare împotriva Rusiei.

Președintele ucrainean a semnat decretul de acordare a distincției pe 26 august 2026, apreciind contribuția lui Musk la „protejarea vieții oamenilor și a libertății” și la dezvoltarea relațiilor dintre popoarele Ucrainei și Statelor Unite.

Elon Musk conduce SpaceX, compania care operează rețeaua de internet prin satelit Starlink, folosită de Ucraina încă de la începutul invaziei ruse la scară largă din 2022.

Decretul prezidențial îl numește pe Musk „antreprenor, inginer și șef al companiilor SpaceX și Tesla” și precizează că distincția este acordată pentru merite personale deosebite în apărarea vieții și libertății.

Starlink a devenit o infrastructură importantă pentru Ucraina în timpul războiului, fiind utilizată pentru menținerea comunicațiilor și coordonarea operațiunilor în condițiile în care rețelele convenționale au fost afectate de atacuri.

În februarie 2026, SpaceX a blocat mii de terminale Starlink utilizate de forțele ruse, măsură care a redus capacitatea acestora de a folosi sistemul de comunicații prin satelit în operațiunile militare.

Acordarea Ordinului Libertății are loc într-un moment în care Ucraina încearcă să convingă compania lui Musk să permită folosirea rețelei Starlink și pentru operațiuni desfășurate pe teritoriul Rusiei.

Potrivit informațiilor, Kievul vrea să poată utiliza drone echipate cu Starlink pentru a lovi obiective militare rusești aflate în interiorul Rusiei, inclusiv lansatoare de rachete balistice. Accesul la comunicații stabile pe distanțe mari ar putea crește precizia și eficiența unor astfel de operațiuni.

Volodimir Zelenski a declarat, sâmbăta trecută, că Elon Musk consideră în prezent extinderea accesului drept o posibilă escaladare, însă poziția sa s-ar putea schimba.

„Deocamdată, Musk a spus că acest lucru ar fi o escaladare. Dar s-ar putea răzgândi atunci când va vedea mai multe argumente”, le-a transmis Zelenski jurnaliștilor.

Ordinul Libertății este o distincție de stat acordată pentru contribuții importante la apărarea independenței și suveranității Ucrainei, la dezvoltarea democrației și la protejarea drepturilor și libertăților.

Distincția poate fi oferită și cetățenilor străini. Printre personalitățile internaționale care au primit-o în trecut se numără Emmanuel Macron, Angela Merkel, Joe Biden, Boris Johnson, Rishi Sunak, Keir Starmer, Giorgia Meloni și mai mulți lideri europeni și americani.

O distincție acordată într-un moment important pentru relația Kievului cu SpaceX Decizia lui Zelenski pune din nou în prim-plan rolul pe care Starlink îl are în războiul din Ucraina. Pentru Kiev, menținerea accesului la rețeaua de sateliți este esențială, iar autoritățile ucrainene încearcă acum să obțină condiții mai largi de utilizare a acesteia.

Deocamdată, nu există o confirmare că Elon Musk sau SpaceX și-au schimbat poziția privind folosirea Starlink pentru operațiuni militare desfășurate pe teritoriul Rusiei.