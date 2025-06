Zelenski anunță a doua rundă de negocieri directe cu Rusia, la Istanbul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut public duminică faptul că o delegație oficială a Ucrainei, condusă de ministrul Apărării, Rustem Umerov, va participa luni la Istanbul la cea de-a doua rundă de negocieri directe cu Rusia.

Aceste discuții vin după o primă încercare neconcludentă, iar Kievul speră că de această dată va reuși să obțină progrese semnificative. Zelenski a precizat că pozițiile Ucrainei au fost deja clar definite și că delegația se va concentra pe obținerea unui armistițiu complet și necondiționat.

De asemenea, va urmări cu prioritate întoarcerea prizonierilor de război și a copiilor ucraineni care au fost răpiți sau evacuați forțat în Rusia, un subiect sensibil și intens discutat în opinia publică internațională.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.

