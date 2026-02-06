Zborurile de pe aeroportul din Berlin, suspendate din cauza condițiilor meteo. Mai mulți români, blocați

Aeroportul din Berlin a fost închis temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au afectat siguranța operațiunilor aeriene și desfășurarea normală a traficului aerian, potrivit publicației Deutsche Welle.

Decizia a fost luată de autoritățile aeroportuare în contextul unor fenomene meteo severe, caracterizate prin ninsori abundente, temperaturi scăzute și vizibilitate redusă.

Reprezentanții Aeroportul Berlin Brandenburg au transmis că suspendarea operațiunilor a fost necesară din cauza acumulărilor de zăpadă pe piste și a condițiilor de gheață, care au îngreunat procedurile de decolare și aterizare.

„Siguranța zborurilor nu poate fi compromisă în condiții meteorologice extreme. Echipele noastre lucrează continuu pentru degajarea pistelor și reluarea traficului aerian în condiții optime”, au precizat oficialii aeroportului într-un comunicat citat de presa internațională.

Închiderea temporară a afectat sute de zboruri programate să decoleze sau să aterizeze pe aeroportul din Berlin, iar mii de pasageri au fost nevoiți să își modifice planurile de călătorie. Mai multe curse au fost anulate sau redirecționate către alte aeroporturi din Germania și din regiune.

Companiile aeriene au recomandat pasagerilor să verifice constant statutul zborurilor și să ia legătura cu operatorii pentru reprogramări sau rambursări. De asemenea, autoritățile aeroportuare au anunțat că informațiile actualizate sunt disponibile pe canalele oficiale ale aeroportului.

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru curățarea pistelor și a căilor de rulare, folosind utilaje speciale pentru îndepărtarea zăpezii și prevenirea formării gheții. Potrivit administrației aeroportuare, reluarea traficului aerian depinde exclusiv de evoluția condițiilor meteo.

Berlin aktuell – Winterchaos BER komplett lahmgelegtWegen Blitzeis und Eisregen: Keine Starts und Landungen möglich. Die Flächen bleiben spiegelglatt – Gefahr für Leib und Leben. Flugbetrieb vorübergehend eingestellt. Wann es weitergeht, unklar. Flugstatus unbedingt vorher… pic.twitter.com/1vRU98ZczZ — 爪卂ㄒ丂ㄩ卄丨爪乇 Schneekönigin (@Shinsho_ni) February 6, 2026

„Monitorizăm constant situația și vom redeschide aeroportul imediat ce condițiile vor permite operarea în siguranță”, se arată într-o declarație citată de agențiile de presă.

Închiderea aeroportului din Berlin are loc în contextul unui val de vreme severă care afectează mai multe regiuni din Germania și Europa Centrală. Serviciile meteorologice au emis avertizări privind ninsori abundente, polei și rafale puternice de vânt, condiții care pot perturba transportul aerian, rutier și feroviar.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale și să evite deplasările neesențiale în zonele afectate de fenomenele meteo extreme.