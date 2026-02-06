International Breaking news

Zborurile de pe aeroportul din Berlin, suspendate din cauza condițiilor meteo. Mai mulți români, blocați

Comentează știrea
Zborurile de pe aeroportul din Berlin, suspendate din cauza condițiilor meteo. Mai mulți români, blocațiAeroportul din Berlin / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Aeroportul din Berlin a fost închis temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au afectat siguranța operațiunilor aeriene și desfășurarea normală a traficului aerian, potrivit publicației Deutsche Welle.

Decizia a fost luată de autoritățile aeroportuare în contextul unor fenomene meteo severe, caracterizate prin ninsori abundente, temperaturi scăzute și vizibilitate redusă.

Aeroportul din Berlin, închis temporar

Reprezentanții Aeroportul Berlin Brandenburg au transmis că suspendarea operațiunilor a fost necesară din cauza acumulărilor de zăpadă pe piste și a condițiilor de gheață, care au îngreunat procedurile de decolare și aterizare.

„Siguranța zborurilor nu poate fi compromisă în condiții meteorologice extreme. Echipele noastre lucrează continuu pentru degajarea pistelor și reluarea traficului aerian în condiții optime”, au precizat oficialii aeroportului într-un comunicat citat de presa internațională.

Dosarul celui mai mare lot de ţigări de contrabandă din ultimii cinci ani. Prietenul şi vecinul lui Constantin Ţuţu a ajuns pe banca acuzaţilor. Video
Dosarul celui mai mare lot de ţigări de contrabandă din ultimii cinci ani. Prietenul şi vecinul lui Constantin Ţuţu a ajuns pe banca acuzaţilor. Video
Negoiță, după ce a fost suspendat din funcție din cauza anchetei DNA: Vom regla lucrurile în instanță
Negoiță, după ce a fost suspendat din funcție din cauza anchetei DNA: Vom regla lucrurile în instanță

Sute de zboruri, suspendate

Închiderea temporară a afectat sute de zboruri programate să decoleze sau să aterizeze pe aeroportul din Berlin, iar mii de pasageri au fost nevoiți să își modifice planurile de călătorie. Mai multe curse au fost anulate sau redirecționate către alte aeroporturi din Germania și din regiune.

Companiile aeriene au recomandat pasagerilor să verifice constant statutul zborurilor și să ia legătura cu operatorii pentru reprogramări sau rambursări. De asemenea, autoritățile aeroportuare au anunțat că informațiile actualizate sunt disponibile pe canalele oficiale ale aeroportului.

Măsuri luate pentru redeschiderea aeroportului din Berlin

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru curățarea pistelor și a căilor de rulare, folosind utilaje speciale pentru îndepărtarea zăpezii și prevenirea formării gheții. Potrivit administrației aeroportuare, reluarea traficului aerian depinde exclusiv de evoluția condițiilor meteo.

„Monitorizăm constant situația și vom redeschide aeroportul imediat ce condițiile vor permite operarea în siguranță”, se arată într-o declarație citată de agențiile de presă.

Context meteorologic în regiune

Închiderea aeroportului din Berlin are loc în contextul unui val de vreme severă care afectează mai multe regiuni din Germania și Europa Centrală. Serviciile meteorologice au emis avertizări privind ninsori abundente, polei și rafale puternice de vânt, condiții care pot perturba transportul aerian, rutier și feroviar.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale și să evite deplasările neesențiale în zonele afectate de fenomenele meteo extreme.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:41 - Dosarul celui mai mare lot de ţigări de contrabandă din ultimii cinci ani. Prietenul şi vecinul lui Constantin Ţuţu a...
11:36 - Negoiță, după ce a fost suspendat din funcție din cauza anchetei DNA: Vom regla lucrurile în instanță
11:26 - Robert Negoiță, interceptat de DNA. Stenograme din dosar: Șmecherii nu țin forever
11:14 - Artista AI Lolita Cercel, din România, a ajuns vedetă în presa internațională
11:01 - Adjunctul GRU, spionajul militar al Rusiei, împușcat. Generalul Vladimir Alexeiev, atacat în scara blocului
10:54 - Trump spune nu acordului nuclear în forma actuală: Este un tratat prost negociat, încălcat în mod grav

HAI România!

Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale