Zamfirache Marian, consilier AGIFER, despre incidentele feroviare din această dimineață: „Deraierile repetate din ultima vreme reprezintă un efect cumulat a zeci de ani de subfinanțare a sistemului. Mentenanța e la pământ!”

A trecut mai puțin de o lună de la seria neagră de deraieri ale unor trenuri, fapt ce a dus la demiterea directorului general al CFR SA, Leon Bărbulescu. Alte două evenimente de acest gen, deraierea unei locomotive în zona Dârste, lângă Brașov, și incidentul pe calea ferată din zona Tg. Mureș care a dus la un blocaj de 5 ore a traficului feroviar, au creat panică astăzi la CFR. EvZ a stat de vorbă cu Zamfirache Marian, consilier relații mass-media, din cadrul AGIFER, compania care se ocupă de investigarea accidentelor pe liniile CFR.





EvZ: - Domnule Zamfirache, în condițiile în care a trecut mai puțin de o lună de la scandalul deraierilor de pe anumite rute CFR care a dus la demiterea directorului general al companiei, Leon Bărbulescu, iată că asistăm la alte evenimente nedorite. Ce se întâmplă? De au apărut atât de multe cazuri în ultima vreme de locomotive care sar de pe șine sau de blocaje în traficul CFR?

Zamfirache Marian, consilier AGIFER, relații Massmedia: - Nu este o avalanșă bruscă de deraieri. Având în vedere starea infrastructurii, cazurile se înmulțesc pentru că slaba finanțare a insfrastructurii prin asta se traduce; printr-o slabă mentenanță. Aici ajungem. La astfel de cazuri. Dar nu legați acest caz de acum de starea infrastructurii de care vă vorbeam. În situația înregistrată în această dimineață în zona Dârste (Brașov), suntem în faza în care se ridică locomotiva și se repune pe șine. De abia am început ancheta. Nu știm despre ce este vorba încă... Măsurările și constatările la infrastructură vor începe de abia pe urmă. La sfârșitul anchetei vom putea spune dacă a fost un accident provocat de starea deplorabilă a șinelor. S-ar putea să fie și probleme la vehiculul feroviar. Se adună probe și e prematur să ne pronunțăm.

-De ce s-a ajuns în această situație?

- Dacă luați bugetele CFR SA pe ultimii ani, ba chiar de la Revoluție încoace, o să vedeți cum scade an de an bugetul alocat întreținerii șinelor ferate și a bunurilor aflate în custodia CFR. A mentenanței, altfel spus. Atâta timp cât bugetele sunt reduse, numărul salariaților crește an de an, plus că e și o îmbătrânire naturală a personalului pentru că salariile au un anumit nivel și nu am mai reușit să atragem personal în întreținere de linii (e o muncă dificilă, personalul a îmbătrânit, s-a redus constant, fonduri nu s-au mai alocat) asta se întâmplă. Este un efect cumulat a zeci de ani de subfinanțarte a sistemului.

Punctual, când facem investigarea, perntru că rapoartele noastre sunt publice, spunem acolo ce a fost din punct de vedere tehnic și se iau măsuri. Noi, ca și reglementare, suntem guvernați de o directivă europeană transpusă în lege românească, e vorba de Legea 55 a siguranței feroviare din 2006, și o hotărâre de guvern care stabilește procedura de investigare. Noi doar constatăm și oferim soluții, recomandări, dacă vreți.

- Care ar fi acele recomandări?

- Nu vă pot spune punctual pentru că nu am statistica fiecărui caz în parte. La modul general, totul pleacă de la lipsa elementului esențial, banul. De aceea lucrurile merg cum merg. Trebuie să se facă ceva pentru ca infrastructura CFR să fie pusă pe roate. Să înceapă să funcționeze. O mai bună și corectă finanțare pe partea de mentenanță cred că ar rezolva mare parte din problemele apărute în ultima vreme. Probleme au fost și am găsit și la materialul rulat. Parcul de vagoane este înjumătățit. Vorbesc de cel activ, care nu este expirat și poate rula. Totul este din cauza slabei finanțări a sistemului.

