Întreruperi de curent electric. Ce zone vor fi afectate de luni, 12 ianuarie

Curentul electric va fi întrerupt temporar în București, Ilfov și Giurgiu între 12 și 18 ianuarie 2026, din cauza lucrărilor de mentenanță și modernizare, anunță Rețele Electrice Muntenia.

Rețele Electrice Muntenia informează locuitorii din București, Ilfov și Giurgiu că, în perioada 12-18 ianuarie 2026, vor fi efectuate lucrări de mentenanță, reparații și modernizare a rețelei electrice, ceea ce va duce la întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone.

Luni, 12 ianuarie, sectorul 5, strada Doctor Dimitrie Drăghicescu, va fi fără curent între 09:00 și 17:00. Marți, 13 ianuarie, întreruperile vor viza sectorul 1, strada Gherghel Paraschiva, în perimetrul Bd. Ion Mihalache – Str. Virgil Pleșoianu – Str. Islaz – Str. Panait Istrate, între 09:00 și 16:00, și sectorul 4, strada Drumul Dealul Cucului, între 10:00 și 15:00.

Luni, 12 ianuarie, vor fi vizate Corbeanca, str. Bisericii, Burlacului, Unirii între str. Hystria și str. Sportului, Bufetului și străzi adiacente, și Dascălu, str. Călărași, Ialomița, Victoriei, Salcâmilor, Agricultori, Școlii, Sportului, Apusului, 1 Mai, Plevnei, Sibiului, Smârdan, Mureș, Timișoara, Magnoliei și străzi adiacente, inclusiv agenți economici și Primăria Dascălu.

Marți, 13 ianuarie, întreruperile vor afecta Petrăchioaia, str. Cameliei, Crăiței, Spicului, Brebeneilor, Iasomiei, Narcisei, Nuferilor, Surlari, Preot Mișu Radu, Intrarea Brândușei, str. DG Radu, Intrarea Bostani, Bebe Șerban, și străzi adiacente, și Berceni, str. Câmpului, Nucului, Occidentului, Elena Cuza, 1 Decembrie. Miercuri, 14 ianuarie, Otopeni, str. Ferme C și șos. Calea Bucureștilor între str. Fermei C și Bulevardul Aeroportului, și Grădiștea, genți economici Schit Sitaru, și străzi adiacente.

Joi, 15 ianuarie, Buftea, str. Mărăști, Dimitrie Stelaru, Făgăraș, Cincinat Pavelescu, Stejarului, Dumitru Tutunaru, Dumitru Dumitrescu, Bâdea Popescu, Ion Vlad, Horia Romoșanu, Arțarului și străzi adiacente, și Gruiu, str. Mănăstirea Vlad Țepeș, Linia Mică, Intrarea Ana, Snagov și străzi adiacente, între 09:00 și 17:00.

Luni, 12 ianuarie, vor fi vizate Hotarele, str. Ficusului, Salviei, Școlii, Inului, Parcului, Petuniei, Lăcrămioarei, Romaniței, Mărgăritarului, Sânzienelor, Narcisei, Ghiocelului, Crizantemelor, Molidului, Secerișului, Autostrada Soarelui, Gălbenelelor, Bucovina, Cazanului, Mușețelului, Rozmarinului, Violetelor, Panseluțelor, Fagului, Mușcatei și Nufărului.

Marți și miercuri, 13–14 ianuarie, întreruperile se vor resimți la Vâlcelele, str. Pădurii, între 09:00 și 17:00, și la Toporu, str. Viitorului, Panselelor, Troiței, Țigăniei, Iasomiei, Islazului, Cimitirului, Ulmilor, Părului, Pajiștei, Grădiniței, Pucheni Mari, Fântâna Mare, Primăria Toporu, Școala Generală și Poliția Toporu, între 09:00 și 17:00.