Washingtonul a trimis echipamente anti-drone în Danemarca, pentru protejarea summiturile europene

Sursa foto: Pixabay
Washingtonul a trimis echipamente anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene programate pe 1 și 2 octombrie. „Suntem bucuroşi şi recunoscători că SUA susţin de asemenea Danemarca, cu capacităţi anti-drone”, a scris Ministerul Apărării danez, într-o postare pe X.

SUA a trimis echipamente anti-drone în Danemarca

Ministerul Apărării de la Copenhaga a anunțat marți că Washingtonul a trimis echipamente anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene din 1 și 2 octombrie. SUA se alătură astfel mai multor state europene care au oferit sprijin Danemarcei, după ce pe teritoriul acesteia au fost semnalate zboruri de drone, relatează AFP.

„Suntem bucuroşi şi recunoscători că SUA susţin de asemenea Danemarca, cu capacităţi anti-drone, în cadrul viitorului summit”, a anunțat ministerul.

Vi er glade for og taknemmelige over, at USA også støtter Danmark med anti-drone kapabiliteter i forbindelse med det kommende topmøde. Den amerikanske støtte er et udtryk for det tætte transatlantiske samarbejde, som også står stærkt i håndteringen af hybride angreb.

— Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) September 30, 2025

Mai multor aeroporturi din Danemarca, închise

Semnalările recente privind prezența unor drone deasupra Danemarcei au dus la închiderea mai multor aeroporturi, inclusiv a celui din Copenhaga, cel mai mare din Europa de Nord. Drone au fost observate și deasupra unor situri militare din Danemarca, însă după 27 septembrie nu au mai fost raportate astfel de incidente.

Copenhaga găzduiește două summituri europene la care participă peste 40 de șefi de guvern. Miercuri este programată reuniunea liderilor Uniunii Europene, iar joi va avea loc summitul Comunității Politice Europene, care are 47 de membri.

Pentru a proteja summiturile, Danemarca a anunțat duminică închiderea spațiului aerian pentru toate dronele civile până vineri.

Premierul danez susține că Rusia este vinovată

Deși poliția nu a identificat încă autorii acestor incursiuni, premierul Danemarcei indică Rusia ca posibil responsabil.

Într-un mesaj video transmis joi, Mette Frederiksen a declarat că există o singură „țară care reprezintă o amenințare pentru securitatea Europei – și aceasta este Rusia”.

Temându-se de posibile sabotaje și atacuri hibride, Danemarca a decis marți să ridice nivelul de securitate pentru infrastructurile energetice la portocaliu, al doilea cel mai înalt nivel. Ultima oară când Danemarca a ridicat nivelul de securitate pentru instalațiile energetice a fost în septembrie 2022, după sabotajele asupra gazoductului Nord Stream din Marea Baltică.

