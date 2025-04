Economie Von der Leyen, mulțumită de suspendarea tarifelor







Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat anunţul preşedintelui american Donald Trump privind suspendarea pentru 90 de zile a deciziei de aplicare a unor „tarife reciproce”. Aceasta a declarat că este un pas important către stabilizarea economiei globale.

Ursula von der Leyen salută anunțul lui Trump

„Salut anunţul preşedintelui Trump de a suspenda tarifele reciproce. Este un pas important către stabilizarea economiei globale”, a declarat, pe X, joi dimineaţa, preşedinta Comisiei Europene. „Condiţiile clare şi previzibile sunt esenţiale pentru funcţionarea comerţului şi a lanţurilor de aprovizionare”, adaugă ea.

Președinta Comisiei Europene subliniază că tarifele sunt taxe care nu fac decât să afecteze companiile şi consumatorii. „Acesta este motivul pentru care am pledat în mod constant pentru un acord de tip zero pentru zero între Uniunea Europeană şi Statele Unite”.

Aceasta a dat asigurări că Uniunea Europeană rămâne angajată în negocieri constructive cu Statele Unite, „cu scopul de a realiza un comerţ fără fricţiuni şi reciproc avantajos”.

Comisia Europeană lucrează zi și noapte

În acelaşi timp, Europa continuă să se concentreze pe „diversificarea parteneriatelor sale comerciale”, colaborând cu „ţări care reprezintă 87% din comerţul mondial” şi care „împărtăşesc angajamentul nostru pentru un schimb liber şi deschis de bunuri, servicii şi idei”, punctează şefa CE.

În încheierea mesajului ei, Ursula von der Leyen declarat că echipa ei lucrează zi și noapte pentru a proteja consumatorii, angajaţii şi întreprinderile europene

„În cele din urmă, ne intensificăm eforturile pentru a elimina barierele din propria noastră piaţă unică. Această criză a clarificat un lucru: în vremuri de incertitudine, piaţa unică este ancora noastră de stabilitate şi rezilienţă.

Eu şi echipa mea vom continua să lucrăm zi şi noapte pentru a proteja consumatorii, angajaţii şi întreprinderile europene. Împreună, europenii vor ieşi mai puternici din această criză”, promite şefa executivului european.

Comisia Europeană a obținut sprijinul țărilor UE

Comisia Europeană anunţase miercuri că a obţinut sprijinul ţărilor UE şi că a aprobat un prim set de contramăsuri la tarifele SUA pentru oţel şi aluminiu, care se vor aplica începând cu data de 15 aprilie. Uniunea Europeană urmează să impună taxe suplimentare, de 25%, asupra unei serii de importuri din SUA, ca răspuns specific la taxele vamale americane pentru metale.

Bruxelles-ul a transmis miercuri, înainte de anunţul lui Donald Trump despre suspendarea tarifelor reciproce, că evaluează în continuare modul în care va răspunde taxelor pentru automobile şi tarifelor mai generale anunţate de președintele american săptămâna trecută.

Pe de altă parte, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a relansat săptămâna aceasta ideea eliminării tuturor tarifelor industriale - în cadrul unui aşa-zis acord „zero pentru zero”, pe bază reciprocă.