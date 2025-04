International Acordul Zero pentru zero. Ofertă-ultimatum a Europei pentru Statele Unite







Comisia Europeană, prin vocea președintelui său, Ursula von der Leyen, a făcut publică o ofertă de eliminare a tarifelor pentru toate bunurile industriale în cadrul negocierilor comerciale cu Statele Unite, acordul „zero pentru zero”.

Propunerea are scopul de a evita escaladarea conflictului economic declanșat de decizia administrației Trump de a impune taxe suplimentare asupra importurilor din Uniunea Europeană.

În paralel, von der Leyen a avertizat că, dacă negocierile eșuează, Europa este pregătită să riposteze prin măsuri de retorsiune, folosind toate instrumentele disponibile pentru a proteja interesele economice ale UE.

„Europa este întotdeauna pregătită pentru un acord bun”

Președintele Comisiei Europene a reafirmat angajamentul UE de a negocia cu SUA și de a găsi o soluție reciproc avantajoasă.

„Suntem pregătiți să negociem cu SUA. Într-adevăr, am oferit tarife zero pentru produsele industriale, așa cum am făcut cu succes cu mulți alți parteneri comerciali”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ea a subliniat că Europa este dispusă să adopte un model comercial similar celui aplicat în relațiile cu alte țări, permițând accesul nerestricționat al bunurilor industriale americane pe piața europeană, în schimbul eliminării tarifelor impuse de Washington.

„Pentru că Europa este întotdeauna pregătită pentru un acord bun. Așa că îl menținem pe masă”, a completat oficialul european.

Trump impune taxe drastice asupra importurilor din UE

În ciuda disponibilității Europei de a negocia, administrația Trump a anunțat un tarif general de 20% asupra tuturor importurilor din Uniunea Europeană, măsură ce va intra în vigoare pe 9 aprilie.

În plus, anumite categorii de produse, precum oțelul, aluminiul și automobilele, vor fi taxate suplimentar cu 25%.

Aceste măsuri comerciale vor afecta exporturi europene în valoare de peste 380 de miliarde de euro, punând presiune asupra economiilor statelor membre ale UE.

Cu toate acestea, Washingtonul a decis să excepteze anumite sectoare, printre care produsele farmaceutice, cuprul, cheresteaua, semiconductorii și energia.

Amenințarea lui von der Leyen

Dacă negocierile dintre Bruxelles și Washington nu reușesc să ducă la un compromis, Comisia Europeană este pregătită să riposteze.

Von der Leyen a declarat că executivul UE va apela la toate mijloacele legale pentru a contracara tarifele impuse de Trump, inclusiv la un instrument anti-coerciție introdus în 2023.

„Preferăm să avem o soluție negociată, dar suntem, de asemenea, pregătiți să răspundem prin contramăsuri și să ne apărăm interesele”, a explicat von der Leyen.

Instrumentul anti-coerciție, deși adoptat în urmă cu doi ani, nu a fost folosit până acum, însă Comisia Europeană este gata să îl activeze pentru a proteja economia europeană de impactul tarifelor americane.

Musk propune aceeași soluție

Miliardarul american Elon Musk a reafirmat sâmbătă, printr-o intervenție video la un congres al partidului italian de dreapta Lega, că speră ca, în viitor, să existe o libertate totală a comerțului între Statele Unite și Europa.

"Până la urmă, sper că se va conveni că atât Europa, cât şi Statele Unite ar trebui să treacă în mod ideal la o situaţie cu zero taxe vamale, creând efectiv o zonă de liber schimb între Europa şi America de Nord", a declarat Musk.