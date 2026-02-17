International

Volatilitate pe burse, după publicarea și apoi retragerea listei companiilor asociate armatei chineze

Volatilitate pe burse, după publicarea și apoi retragerea listei companiilor asociate armatei chinezeBursa Wall Street / sursa foto: captură video
Departamentul Apărării al Statelor Unite a publicat vineri o versiune actualizată a listei companiilor considerate ca sprijinind armata chineză, adăugând nume majore din tehnologie și industrie, potrivit Bloomberg.

Documentul a fost însă retras la câteva minute după apariție, fără explicații oficiale. Episodul a generat reacții pe piețele financiare și a ridicat semne de întrebare în rândul analiștilor privind semnificația momentului ales.

Retragere rapidă a listei Pentagonului

Potrivit informațiilor relatate de Bloomberg, Pentagonul a adăugat pe listă companiile Alibaba Group Holding Ltd., BYD Co., Baidu Inc. și TP-Link Technologies Co..

La scurt timp, Registrul Federal al SUA (Federal Register) a marcat documentul ca fiind „nepublicat” („unpublished”), iar versiunea a fost retrasă.

În aceeași actualizare au fost eliminate două companii chineze din sectorul memoriilor electronice, ChangXin Memory Technologies Inc. și Yangtze Memory Technologies Co., recunoscute pentru producția de cipuri de memorie.

Întrebat despre notificare, Pentagonul a transmis într-o declarație:

„Nu avem nimic de anunțat în acest moment.”

Impact asupra piețelor financiare

Publicarea și retragerea documentului au influențat evoluția bursieră a companiilor vizate. Certificatele de depozit americane (ADR) ale Alibaba și Baidu au înregistrat scăderi în tranzacțiile de la New York, înainte de a-și reduce ulterior pierderile.

Analiștii citați au arătat că, deși includerea pe listă nu produce efecte juridice imediate, aceasta este urmărită atent de investitori. O desemnare de tip „1260H” este percepută ca un semnal de avertizare, putând preceda restricții comerciale sau investiționale mai severe.

Semnificația listei Pentagonului

Lista Departamentului Apărării este utilizată tot mai frecvent ca instrument de politică de securitate. Deși nu interzice automat operațiunile companiilor, desemnarea poate limita capacitatea acestora de a obține contracte cu armata americană sau de a accesa finanțări pentru cercetare.

În plus, includerea pe listă funcționează ca un indicator de risc pentru investitorii americani, sugerând posibile măsuri restrictive viitoare.

Contextul relațiilor dintre Washington și Beijing

Momentul publicării a atras atenția în contextul relațiilor dintre Washington și Beijing. Analiștii au interpretat posibilul repost al listei ca pe „un semnal de forță înaintea călătoriei așteptate a președintelui Donald Trump în China și a întâlnirii cu liderul chinez Xi Jinping în aprilie.”

Trump și Xi

Trump și Xi / sursa foto: dreamstime.com

Craig Singleton, senior fellow pentru China la Foundation for Defense of Democracies, a declarat anterior retragerii documentului:

„Publicarea listei cu câteva săptămâni înaintea unui summit la nivel de lideri arată o separare deliberată: stabilizarea discuțiilor comerciale în timp ce se menține presiunea pe culoarele securității naționale.”

El a adăugat:

„Beijingul poate protesta vocal, dar trebuie să cântărească dacă o escaladare acum riscă să submineze un summit pe care îl dorește reușit.”

Departamentul Apărării, solicită retragerea listei

Ulterior, Registrul Federal a furnizat Bloomberg o copie a scrisorii prin care Departamentul Apărării solicita retragerea documentului.

Scrisoarea, semnată de Michael Kremlacek, director interimar al Pentagonului pentru confidențialitate, libertăți civile și transparență, preciza:

„Dorim să eliminăm această notificare din inspecția publică și să o retragem de la publicarea în Federal Register.”

Conform aceleiași surse, notificarea fusese depusă pentru inspecție publică vineri și era programată pentru publicare oficială marți. Registrul Federal menționase inițial că lista „nepublicată” urma să rămână disponibilă până la 17 februarie.

