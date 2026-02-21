Vocile de sub cenușă: Damian Drăghici dă glas celor 500.000 de romi uciși în Holocaust prin lansarea „Samudaripen”, o melodie omagiu cutremurătoare.

„Nu poți vorbi despre cine ești, dacă nu onorezi de unde vii.”

Cu aceste cuvinte dăltuite în durere și mândrie, maestrul Damian Drăghici lansează un proiect care depășește granițele muzicii, devenind un manifest de recuperare a memoriei istorice. Este un omagiu adus celor peste 500.000 de romi uciși în timpul Holocaustului, un capitol de o cruzime inimaginabilă, adesea lăsat în penumbra manualelor de istorie.

Piesa și clipul lansate recent sunt dedicate fenomenului Samudaripen — termenul care definește genocidul împotriva poporului rom. Damian Drăghici reamintește lumii că istoria nu este formată doar din date seci, ci din destine frânte.

Punctul culminant al acestei tragedii a fost noaptea de 2 spre 3 august 1944, când 2.897 de bărbați, femei și copii au fost trimiși în camerele de gazare la Auschwitz-Birkenau.

„Samudaripen - Holocaustul Romilor - nu este doar o cifră într-un manual, ci o rană deschisă în inima umanității și a poporului meu,” declară artistul.

Compoziția, semnată integral de Damian Drăghici (instrumental, voce și compoziție), nu este un simplu act artistic, ci un „strigăt care răsună astăzi prin vocea mea”. Într-o lume care tinde să ignore capitolele incomode ale trecutului, Drăghici alege asumarea rădăcinilor, oricât de dureroase ar fi, considerând că „uitarea este a doua moarte”.

Clipul este o experiență viscerală, menită să onoreze sufletele reduse la tăcere și să ofere demnitate celor care au fost condamnați mai întâi la exterminare și ulterior la uitare.

Mesajul artistului este unul de o onestitate brutală. El cere publicului să distribuie acest omagiu nu pentru algoritmii rețelelor sociale, ci pentru ca adevărul istoric să fie cunoscut de noile generații. Este un act de prevenție colectivă: onorăm trecutul pentru a ne asigura că istoria nu se va mai repeta niciodată.