Damian Drăghici susține importanța emoțiilor umane în era Inteligenței Artificiale într-un nou album

Damian Drăghici continuă să se concentreze pe explorarea emoțiilor umane autentice într-o perioadă marcată de dezvoltarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor transumaniste. Artistul își propune să mențină un contact cât mai natural cu sentimentele reale, în contextul unei lumi în care interacțiunile cu AI devin tot mai frecvente.

Într-un mediu dominat de tehnologii care pot simula sau înlocui anumite experiențe umane, cum ar fi muzica, abordarea lui Drăghici se concentrează pe păstrarea autenticitații care apelează la emoțiile umane. El continuă să dezvolte proiecte și interpretări care pun accent pe sensibilitatea și conexiunea umană, în contrast cu tendințele tot mai răspândite de automatizare și artificializare a experiențelor.

Damian Drăghici și Sorin Romanescu s-au retras la Comarnic pentru o sesiune de creație muzicală în stil fusion. În timpul acestei perioade de lucru, cei doi artiști au compus zece piese, fiecare cu o durată de aproximativ zece minute, inspirate dintr-o abordare colectivă a emoțiilor și experiențelor umane.

Albumul rezultat, intitulat „Atlasul Emoțiilor”, a fost realizat în decursul a zece ore, folosind naiul și chitarele ca principale instrumente.

Damian Drăghici și Sorin Romanescu au realizat o înregistrare cu șase piese, fiecare corespunzând unei zile de creație, ce poate fi urmărită public.

Piesele combină elemente tradiționale românești cu abordări muzicale contemporane, evidențiind colaborarea dintre cei doi artiști în cadrul unei sesiuni de lucru dedicate explorării sonore. Înregistrarea reflectă o varietate de stări și expresii muzicale, create în mod direct de interpreți prin nai și chitară.