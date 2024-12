Social Viroza cu tuse măgărească, un mit. Explicația medicilor







Viroza cu tuse măgărească, un mit. Ne aflăm în plin sezon de gripă și viroze și mulți copii ajung la camera de gardă. Medicii au spus că numărul pacienților care suferă de infecţii respiratorii şi pneumonii este cu 70% mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Mulți copii cu viroză, la camera de gardă

La Institutul Național pentru Sănătatea Mamei şi Copilului din Capitală camera de gardă este plină, iar părinții trebuie să aștepte peste cinci ore cu copiii la coadă. „Dintrei cei răciţi, în acest moment testele efectuate ne arată că ne aflăm într-un plin moment de creştere a numărului cazurilor de gripă. Sunt foarte mulţi copii în aşteptare", a declarat medicul pediatru Mihai Craiu.

E plin și în cabinetele medicilor de familie

Nici cabinetele medicilor de familie nu mai fac față. Dr. Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, a declarat că la ea la cabint vin mulți copii cu viroze și COVID.

„Este normal ce se întâmplă. Era de așteptat pentru că ne aflăm în sezon rece când apar aceste afecțiuni. La cabinet la mine au sosit mulți pacienți cu viroze și COVID. Cu gripă nu am întâlnit deocamdată e nimeni. Nu știu cum stau lucrurile în spital, dar eu nu am avut la cabinet cazuri grave. Pacienți cu gripă nu am avut deloc, în schimb sunt mulți cu viroze respiratorii și COVID”.

Nu există viroza cu tuse măgărească

Dr. Sandra Alexiu a spus că nu există viroză cu tuse măgărească și că mulți părinți fac o confuzie între viroză sau gripă și aceasta tuse puternică. Medicul a oferit și o serie de sfaturi pentru părinți.

„Nu există așa ceva. Toate virozele de sezon sunt cu tuse, pentru că virusul se transmite prin aer și afectează căile respiratorii. Copiii fac faringită, au nasul înfundat sau rinoree. Și tușesc”, a explicat Sandra Alexiu. Prin urmare, cel mai probabil, părinții fac o confuzie între viroză sau gripă și tusea măgărească, o boală prevenibilă prin vaccinare și cauzată de o bacterie, nu de un virus.

Prin urmare, viroza se deosebește de tusea convulsivă, dar și de gripă, iar acest lucru poate fi observat chiar de către părinți. Gripa vine la pachet cu simptome precum dureri musculare, dureri de cap, febră, tuse, durere în gât, stare de greață și vărsături. „Recomandat este să evităm aglomerația, să ne spălăm pe mâini, să purtăm mască de protecție dacă avem simptome”, ne sfătuiește dr. Sandra Alexiu, potrivit Adevărul.