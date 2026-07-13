Viorel Pașca a declarat, după ce Curtea de Apel București a ridicat definitiv măsura controlului judiciar în cazul său și al membrilor familiei sale, că este nevinovat și că activitatea desfășurată în centrele din Bihor a avut ca scop ajutorarea persoanelor vulnerabile, nu administrarea unor azile. Instanța a respins contestația procurorilor, care solicitaseră arestarea preventivă a celor șase inculpați.

Administratorul centrelor a declarat că a avut încredere că instanța va analiza obiectiv dosarul.

„Când știi că nu ești vinovat de lucrurile de care ești acuzat, aștept în speranța că cei care te judecă, care analizează cazul vor avea discernământ și vor hotărî așa cum trebuie să hotărască, să ia măsurile care se impun”, a declarat Viorel Pașca pentru Euronews.

Întrebat dacă intenționează să își reia activitatea, acesta a spus că este prea devreme pentru a lua o decizie și că așteaptă evoluția dosarului.

„Cum vom face asta e mai greu de spus. La ora actuală, sunt zeci de camere pregătite, sute de paturi unde putem îngriji bolnavi. Nu știu dacă și în ce condiții vom face acest lucru”, a spus Pașca.

Viorel Pașca a declarat că nu consideră că a încălcat legea și că ar fi nevoie de o soluție legală care să permită continuarea îngrijirii persoanelor fără adăpost sau aflate în situații dificile: „Aș încerca să discut cu instituțiile abilitate să se deplaseze aici, să vadă condițiile în care au fost îngrijiți acești oameni și să ajungem la un consens. Să găsească o soluție legală. Din punctul meu de vedere, a fost legal”.

El a afirmat că multe dintre spațiile amenajate sunt acum goale, în timp ce numeroase persoane vulnerabile trăiesc pe străzi.

„E destul de anormal ca la ora actuală să fie o grămadă de oameni pe străzi, să doarmă în condiții improprii, iar aici să fie condiții de lux și să stea goale. Ar trebui găsită o soluție pentru situația asta”, a spus Pașca.

Administratorul centrelor a explicat că proiectul său nu a fost conceput ca un azil în sensul prevăzut de legislație: „Când vorbim de legalitate, statul își imaginează un azil, un centru unde oamenii sunt instituționalizați, ținuți acolo sub anumite forme. Eu niciodată nu am văzut lucrurile în felul ăsta.”

El a declarat că intenția sa a fost să ofere locuințe persoanelor care nu aveau unde să stea: „Mi-am propus să construiesc sau să amenajez case pentru oameni care nu au unde să locuiască. Asta mi-am propus, nu să fac azil.”

Pașca a adăugat că legislația ar trebui modificată astfel încât astfel de proiecte să poată funcționa legal.

„Ar trebui gândit cumva să se legalizeze un astfel de sistem, adică oamenii să locuiască în case normale de locuit, cu condiții bune, tratament adecvat, dar fără acele standarde înalte care se pun la ora actuală pentru azilele de stat”, a declarat acesta.

Procurorii DIICOT susțin că beneficiarii centrului din Dumbrava nu ar fi primit tratamentul necesar, ar fi fost izolați și li s-ar fi luat actele și telefoanele. Viorel Pașca a respins toate acuzațiile: „Nu e adevărat. Ei de unde știu? Dacă era așa cum spun ei, poate că eram arestat acum.”

El a declarat că persoanele găzduite erau îngrijite și că alternativa pentru multe dintre ele era viața pe stradă: „S-a constatat că nu e așa. Judecătorul a constatat că bolnavii erau îngrijiți, în condiții normale, iar alternativa era strada. Lucrurile nu au fost chiar așa.”

Referitor la telefoanele mobile, Pașca a spus că acestea erau predate de bunăvoie, în baza regulamentului intern: „Nu am luat telefonul nimănui. Omul l-a predat pentru că regula e fără telefon. Poți să vorbești la telefon, dar nu îl ții la tine acolo din multe alte motive. Omul nu a fost obligat.”

El a explicat că fiecare persoană accepta în scris regulile centrului înainte de internare: „Când a fost adus din București, cu ambulanța, nu a primit acordul meu să fie adus până nu a semnat că e de acord cu condițiile de la Dumbrava: fără țigări, fără băutură, să se spele.”

Potrivit lui Pașca, au existat persoane care au refuzat să rămână în centru tocmai din cauza acestor reguli: „Au fost oameni care au refuzat să stea la Dumbrava pentru că trebuiau să se spele”, a declarat acesta.

Curtea de Apel București a respins ca nefondată contestația formulată de procurorii DIICOT și a admis contestațiile depuse de Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii.

Instanța a desființat parțial încheierea Tribunalului București din 2 iulie, a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurori și a înlăturat măsura controlului judiciar dispusă anterior față de cei șase inculpați. Decizia este definitivă.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în anul 2020 de Viorel Pașca împreună cu soția și cei trei fii ai săi și ar fi funcționat sub acoperirea Asociației „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă), care, conform procurorilor, nu deținea licențele necesare pentru furnizarea de servicii sociale și medicale.