Victor Ponta, fostul prim-ministru, propune într-o postare pe FB o soluție radicală:

„Azi NU mai sunt bani si Guvernul se imprumuta in fiecare zi / anul viitor NU vor mai fi bani nici macar de imprumut ! Ce facem?

NU sunt de acord sa taiem pensii si salarii ( asta a facut Basescu in 2010 si a gresit ) / NU sunt de acord sa marim TVA, taxe si impozite ( pentru ca distrugem exact economia privata si firmele romanesti – adica exact cei care ne tin in viata acum ) / NU mai ai ce investitii sa tai ca deja le-au taiat Dancila si Teodorovici pe toate!

Singura solutie realista si cu sanse mari de succes este o RESTRUCTURARE radicala a Administratiei Publice (un sistem construit in 1968 de PCR si Ceausescu si inratutatit in fiecare an din 1990)!

Eu cred in aceasta solutie- si cred ca este singura! Dupa atatia ani si atata experienta acumulata ( cu bune si cu rele, cu succese si greseli uriase) stiu ca se poate!”

