Viitorul lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită, incert. Negocieri dificile pentru prelungirea contractului

Arabia Saudită face eforturi intense pentru a-l convinge pe Cristiano Ronaldo să continue să joace în campionatul local, Saudi Pro League

Discuțiile sunt dificile, în special cu Al Hilal, club care va participa luna viitoare la Cupa Mondială a Cluburilor.La începutul acestei săptămâni, starul portughez în vârstă de 40 de ani a anunțat pe rețelele sociale că s-a încheiat „capitolul” său cu Al-Nassr, fără a da mai multe detalii, dar a lăsat să se înțeleagă că „povestea sa va continua să fie scrisă.”

This chapter is over. The story? Still being written. Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025