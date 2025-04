Victorie pentru Trump. Militant pro-teroriști, deportat

Un judecător pentru imigrație din Louisiana a decis vineri că Mahmoud Khalil, un militant în favoarea teroriștilor Hamas și anti-Israel, rezident permanent și absolvent al Universității Columbia, poate fi deportat, după ce guvernul SUA a arătat că prezența sa ar putea avea „consecințe potențial grave asupra politicii externe”.

Decizia a fost luată după ce guvernul federal a prezentat în instanță probe, precum și un memoriu semnat de Secretarul de Stat Marco Rubio, care arătau că Mahmoud Khalil este deportabil din cauza „convingerilor, declarațiilor sau afilierilor” sale, care ar putea afecta politica externă a SUA.

Avocații lui Khalil au susținut că decizia de deportare ar încălca dreptul la liberă exprimare.

„În ciuda faptului că guvernul nu a reuşit să dovedească că Mahmoud a încălcat vreo lege, instanţa a decis că rezidenţilor permanenţi legali li se poate revoca statutul pentru susţinerea cauzei Palestinei. Aceasta este o încălcare flagrantă a Primului Amendament şi un precedent periculos pentru oricine crede în libertatea de exprimare şi exprimarea politică”, au susținut avocații militantului pro-terorism.

BREAKING: A federal immigration judge in Louisiana has ruled that the Trump administration can REMOVE Mahmoud Khalil, a pro-Hamas activist and Columbia University graduate.

