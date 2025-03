Protest la Trump Tower. Partizani ai teroriștilor Hamas, arestați

Câteva sute de activiști pro-palestinieni au protestat joi la Trump Tower, fosta reședință din New York a președintelui american Donald Trump. Manifestanții au denunțat o așa-zisă limitare a libertății de exprimare.

Manifestanții, purtând tricouri roșii cu inscripții albe, asemănătoare celor din mișcarea „Make America Great Again” (MAGA) popularizată de Trump, au răspuns apelului organizației Jewish Voice for Peace. Joi, înainte de prânz (ora locală), aceștia au pătruns în Trump Tower, zgârie-nori ultrasecurizat din Manhattan, pentru a protesta.

„Luptaţi împotriva naziştilor, nu a studenţilor”, au scandat aceștia în cor, înainte ca unii dintre ei să fie scoși cu forța din sala placată cu marmură roz și ornamente aurii.

Conform poliției din New York, au fost arestate 98 de persoane.

BREAKING: Hundreds of Jews and allies have taken over Trump Tower chanting “We want justice, you say how. Bring Mahmoud home now!” and “Fight Nazis, not students.”

Manifestanții au protestat față de arestarea, în weekend, a unui susținător fanatic al teroriștilor palestinieni din Hamas de la Universitatea Columbia din New York. Eveniment a generat o undă de șoc printre adepții extremei stângi din SUA și a susținătorilor terorismului palestinian.

Protestatarii au afișat o banderolă cu mesajul „Eliberați-l pe Mahmoud, Palestina liberă!”, făcând referire la expulzarea lui Mahmoud Khalil, deținător al statutului de rezident permanent în Statele Unite.

BREAKING: The Jewish Group, "Jewish Voice for Peace" is holding a sit-in in the lobby of Trump tower right now.

They are calling for the release of Mahmoud Khalil.

Meanwhile Trump is calling Jewish people "Palestinian" and "Not Really Jewish"

You tell me who the antisemite…

