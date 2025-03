Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15-16 martie 2025. Nedeterminarea. Despre Astrologie, din nou (14)







15,16 martie

Pe 15 martie s-au născut: Andrew Jackson, Emil Adolf von Behring, Phillippe DeBroca, Jacques Hustin, Ion Grigorescu, Ghica Pantazi, Ioan Andone, iar pe 16 martie s-au născut James Madison, Jerry Lewis, Bernardo Bertolucci, Georg Simon Ohm, Jules Cazaban, Gheorghe Storin, Horia Şerbănescu, Margareta Sterian.

În calendarul creştin-ortodox, pe 15 martie sunt Sfinţii: Agapie, Plisie şi Timolau. Pomenirea celor adormiți. Pe 16 martie sunt Sfinţii: Sabin Egipteanul, Papa, Roman, Anin şi Hristodul din Patmos.

Tradiţional, în calendarul popular, pe 15 martie, este Sfântul Cristofor, despre care se spune că era cu cap de câine. Evident, o calchiere după Misterele Egiptene, a temutului zeu Anubis, care pe lângă tărâmul morţilor mai era stăpân peste fulgere, probabil vreo arma radiantă de tip „vajroli”. Ori, în popor, „Sf. Cristofor se ţine pentru că este rău de trăsnete, fulgere şi grindină” (Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 153).

La 15 martie 44, înainte de Hristos, Iulius Caesar este asasinat. Unii istorici spun că figura centrală, dar tragică, a evenimentului a fost Marcus Junius Brutus cel Tânăr, care, împotriva propriului interes, a complotat împotriva posibilului lui tată, pentru interesul general al republicii. Cel puţin aşa credea el. Fapt care, până la urmă, a distrus republica şi a adus un dictator şi mai mare: pe împăratul Augustus. Un act politic bazat pe un asasinat duce întotdeauna în infern. Rhamnusia, zeiţa Nemesis, nu iartă niciodată - să ne temem de ea, că avem de ce!

Pomeneam ieri despre principiul incertitudinii al lui Werner Heisenberg. Îmi cer scuze că nu am fost mai explicit şi am provocat unele întrebări. Ce este acest principiu şi ce legătură are cu astrologia?

Werner Heisenberg a fost un mare, poate cel mai mare fizician german. Un patriot şi un erou, greu de înţeles astăzi. Să nu facem greşeala să judecăm trecutul cu măsura prezentului!

Laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 1932, dacă nu mă înşel. El a creat fizica cuantică şi gurile rele spun că şi trei bombe atomice. Da, bombele acelea pe care americanii le-au dat în capul japonezilor, două în august 1945, pe a treia au "experimentat-o" în iulie, în deşertul Nevada, după ce le-au luat din Germania în luna iunie. Atrag atenţia că este o „teorie a conspiraţiei” nesusţinută decât de puţine dovezi, toate indirecte, dar ce bine se potriveşte din punct de vedere al antropologiei istorice!

Ei bine, prin 1927, iarăşi dacă nu mă înşel, herr Heisenberg enunţă o teorie care spune, foarte pe scurt şi simplist, că poziţia, determinarea unei particule poate fi doar aproximativă, nu poate fi precizată cu ceritudine, pentru că nu pot fi luaţi în considerare toţi factorii care acţionează asupra particulei respective. Şi ia premiul Nobel, pentru acest adevăr ştiinţific!

La fel şi în Astrologie! Exemplul clasic este catastrofa unui avion. Sunt sute de victime. Toate victimele au avut acelaşi horoscop, care dădea „anareta”, dispozitorul final, la acelaşi moment? Cu siguranţă, nu! Dar dacă se face horoscopul pilotului care a greşit vreo manevră, sau a mecanicului care nu a înşurubat bine vreo trapă?

Ceea ce mă nelinişteşte, este lipsa lui Big Brother. Ni se repetă zilnic, cu perversiune, că suntem supravegheaţi, ascultaţi, etc, că atotputernicele servicii ştiu şi ce marcă de ţigare fumăm, etc etc. Mă tem că totul nu este decât... fum de ţigare, rotocoale, mai precis!

Dar toţi avem dreptul la intimitate. Viaţa pe net, gen reţelele de socializare mi se pare un comunism informaţional vulgar. Cât timp poţi să ai, mai precis, de cât timp îţi baţi joc ca să socializezi pe net!

Am fost învăţaţi, îndoctrinaţi că dacă ai un cont pe aceste reţeli este ca şi când ai trăi într-o casă de sticlă. Nimic din ce ai în PC nu mai este al tău, totul poate fi făcut public de cineva dibaci, iar altcineva dibaci îţi poate fura seriile şi codurile personale, parolele de la conturile bancare, pin-ul de la card, etc etc.

Aşa am fost învăţaţi! Dar este aşa? Dacă ar fi aşa ar avea cont Bill Gates pe Facebook, sau nu îi pasă?

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, comunicare este un lucru al dracului, Doamne, iartă-mă! Dar, răspundeţi-mi, ”please”, când este real, când cade un avion, când este atacat New York, unde este Big Brother? Tare mă tem, chiar mă tem că... nu există! Sau este la fel ca Vrăjitorul din Oz!

Dar să revenim la astrologia nostră! Un horoscop poate fi doar incert, niciodată precis. După cum ştiţi se face horoscopul nativului pornind de la data şi locul naşterii. Foarte bine! Dar nu este suficient! Asupra nativului acţionează şi părinţii. Ar trebuie făcute cele două horoscoape şi văzute interacţiunile cu cel al nativului, dar nu este suficient! Ar trebui făcut şi horoscopul ţării, al continentului, al şcolii unde învaţă, al prietenilor, al primului iubit, sau iubită, al şefului de la primul loc de muncă, al inspectorului de fisc... etc etc etc... şi tot nu este suficient. O nebunie! Ar trebui luaţi toţi factorii care acţioneză, influenţează, intră în rezonanţă cu nativul. Toţi! Dar acest lucru este imposibil...

Sigur, când este vorba de ceva foarte important cum ar fi soarta unei ţări, sau a unui popor, astrologul trebuie să ia cât mai mulţi factori în calcul. Ţin minte că acum trei decenii la o întrebare simplă a unui suveran am calculat, m-am zbătut, am căutat, m-am documentat şase luni de zile. Răspunsul a fost bun. Mereu am dat răspunsul bun.

O singură dată am greşit şi acea greşeală îmi bântuie viaţa şi am coşmaruri şi mă învinuiesc şi acum. Urmările greşelii mele au fost catastrofale! Nu ar fi trebuit să greşesc tocmai atunci...

Dar, ar trebui să învăţăm să trăim cu greşelile noastre, cu limitările noastre, să acceptem principiul nedeterminării în viaţa noastră! Nimeni nu este perfet, doar Dumnezeu!

Să nu facem greşeala să credem că avem tot timpul din lume. Hai să continuăm mâine, după mâine, pentru că, în mod determinat sau nedeterminat, mâine este o nouă zi!

BERBEC Păstrează-te în limite normale. Nu te lăsa sedus de promisiuni generoase şi de vorbe frumoase. Evită tot ce este exagerat, neobişnuit. Limitează-te la activitatea ta obişnuită de weekend! Sâmbata ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere. Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Oamenii care se distrează nu fac politică! Duminică ai de facut un drum, poate la munte, poate la ţară. Un drum, dar cu profit – poate fi şi o expediţie de aprovizionare. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale. Dacă nu te-ai apucat deja să faci curăţenie!

TAUR Ai certitudinea, încredinţarea, siguranţa că ai dreptate. Trebuie să comunici cu cei din jur şi să-i faci părtaşi de convingerile tale, care pot fi acceptate dacă nu sunt interese contrare. Astăzi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent - convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. Eşti făcut din pulbere de stele. Străluceşte şi adu optimism şi bine în jurul tău. Nimic nu se compară cu un zâmbet. Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău. Nu te enerva, nu riposta, nu fi agresiv, lumea este aşa cum este şi nu poţi să o schimbi. Dar poţi să încerci! După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate sală, poate sauna. Trebuie să ai grijă de corpul tău!

GEMENI Astăzi ocupă-te mai mult de tine, sigur, doar este sâmbătă. Tratamente cosmetice de întreţinere, de înfrumuseţare, masaje, sauna, poate bazin, coafor, sală, alergări. Haide, nu costă o avere! Sâmbătă, cu o conjunctură complexă, ai totuşi mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poţi să întâlneşti o persoană deosebită sau să te distrezi. Întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

RAC Ai unele idei mai îndrăzneţe pe care vrei să le pui în weekend în practică. Ai noroc, stelele te ajută! Astăzi vezi lucrurile de o manieră mai pozitivă şi cei din jur apreciază acest lucru. Buni de gură, energici şi ironici, Gemenii au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Mercur, tot retrograd, face şi unele aspecte favorabile. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de „relaţii publice” sau să începi alte „relaţii personale”.

LEU Intimidezi anturajul şi familia! Fii mai flexibil, zâmbeşte mai mult şi spune bancuri, că la asta te pricepi, nu glumă! Încă o zi în care vanitatea ta leoniană este satisfăcută pe deplin! În acest weekend eşti într-o perioadă binecuvântată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iţi propui iţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism si bun simţ. Stelele avantajeaza in mod special activităţile de recreare, distracţiile, legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii. Nu că ar fi foarte scumpe, dar sunt... importante! Netul este anonim şi dubios, adevărata informaţie o găseşti tot dintr-o carte, sigur, o poţi descărca de pe net! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje.

FECIOARĂ Încerci, cu greutate, să păstrezi un secret despre domeniul sentimental. Te concentrezi să eviţi unele indiscreţii, dar nu te poţi stăpâni să nu vorbeşti prea mult. Atenţie, nu da din casă! Sâmbăta este zi de relaxare, aşa că ia exemplu de la pisică. Care toarce, sau doarme! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere instant.

BALANŢĂ Astăzi trebuie să te menajezi un pic, mai ales evită efortul fizic. Pe planul relaţiilor umane este timpul unor clarificări. Pune lucrurile la punct înainte să-ţi scape de sub control! Perioada, totuşi, îţi este este favorabilă. Ziua de sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Un anumit procent dintre nativi primeşte o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau o întâlnire neanunţată cu o personă plăcută, dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare, sau fă ca acest lucru să se întâmple – te relaxezi şi faci provizii de bună dispoziţie!

SCORPION Prieteni sau rude te vizitează astăzi, cu veşti bune. Să găseşti calea de mijloc, să vezi interesele tuturor şi să le coordonezi, ei bine, asta este artă! Nu pleca la drum lung, pe seară! Nu da cu împrumut bani, nu lua cu împrumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi, aceasta este ziua! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără să ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SAGETĂTOR Trebuie să dai mai multă atenţie familiei, parteneriatului sentimental. Exisă unele tensiuni produse de defecte de comunicare. Nu lăsa să devină probleme greu de rezolvat, implică-te astăzi! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului din ziua de sâmbătă. Nu te lăsa copleşit de rutină, căută să te distrezi cu ceva nou în acest weekend şi să legi noi prietenii. Poate distracţia are şi o parte educativă, poate noua cunoştiinţă îţi oferă informaţii noi. Ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din prostie şi mahalagism, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil.

CAPRICORN Se poate spune că e un weekend fără griji. Te simţi în siguranţă, calm şi relaxat şi acest lucru este foarte plăcut. Poate unde te-ai deconectat de la sursele media de toxicitate psihică! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi petreceri. Cam asta se face în weekend. Sau cumpărături pentru petreceri, pentru că ceea ce cumperi in acest weekend va face mare plăcere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbăta seara. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei. Pentru un procent dintre nativi, sâmbăta este un bun prilej să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos, pentru că relaxarea este un bun sfetnic. Perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii umane, sociale.

VĂRSĂTOR Nu eşti mereu înţeles, dar astăzi ţi se recunoaşte talentul în materie de creaţie. O minunăţie gastronomică, uneori nimeni nu întrece pe nativii din Vărsător în arta practicată în bucătărie! Un weekend, pe total, plăcut! Seară de sâmbătă deosebită în compania celor dragi. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes cel putin in acest weekend! Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examen care poate fi şi o apriţie-şoc la o petrecere – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul.

PEŞTI Ritmul pare că se accelerează, acasă, dar tu ai vrea altceva. Apoi, realizezi că sunt pregătiri pentru ziua ta de naştere! Te gândeşti cum poţi să-i ajuţi pe cei dragi şi cauţi soluţii. Tot sâmbăta probabil ca te duci la cumpăraturi, duminică o să vrei să faci puţină curatenie în casă şi în suflet. Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme de realţii umane, poate în familie. Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intai fă-ti un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva. O plăcintă la cuptor?