Omul de afaceri ucrainean Vadîm Ermolaiev, rănit în atentatul cu bombă din Monaco, susține că în spatele atacului s-ar afla reprezentanții Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR). Declarațiile au fost făcute prin intermediul avocaților săi și reprezintă vin după două săptămâni de la explozie, potrivit The Guardian.

Ermolaiev afirmă că deține dovezi care indică implicarea unor ofițeri activi și foști membri ai serviciului de informații militare ucrainean, acuzații care, dacă vor fi confirmate, ar putea avea consecințe politice și diplomatice importante.

În comunicatul transmis de echipa sa juridică, omul de afaceri susține că ancheta desfășurată până în prezent indică fără echivoc implicarea serviciului de informații militare al Ucrainei.

„Pe baza probelor aflate la dispoziţia noastră în cadrul anchetei, nu avem nicio îndoială că ofiţeri activi ai Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei, cunoscută sub numele de GUR, au fost implicaţi direct în această tentativă de asasinat”, a declarat Ermolaiev.

Anchetatorii francezi au identificat-o drept principală suspectă pe Anastasiia Berezovska, cetățean ucrainean acuzat că a amplasat dispozitivul exploziv într-un spațiu public.

Bomba a detonat în momentul în care Ermolaiev ieșea dintr-o clădire împreună cu partenera sa și cu fiul lor de 13 ani.

La câteva zile după atentat, Berezovska a fost găsită moartă în apropiere de Kiev. Autoritățile ucrainene au reținut doi suspecți în acest caz: Vladîslav Reut, ofițer al GUR, și Oleksandr Jîkovîci, fost angajat al forțelor de ordine.

În timpul audierilor desfășurate la Kiev, Reut a afirmat că Jîkovîci este responsabil pentru uciderea lui Berezovska.

Potrivit procurorilor, cei doi ar fi obligat-o sub amenințarea armei să urce într-un autoturism, după care au transportat-o într-o pădure din apropierea satului Iuriv, la aproximativ 60 de kilometri vest de Kiev, unde femeia a fost ucisă.

Anchetatorii ucraineni susțin că ofițerul GUR ar fi acționat pe cont propriu, fără aprobarea sau cunoștința conducerii serviciului de informații militare.

Ermolaiev contestă explicația autorităților și afirmă că în spatele atentatului s-ar afla o conspirație mai amplă decât varianta prezentată în mod oficial.

„Potrivit probelor disponibile în prezent, conspiraţia a depăşit nivelul autorilor şi organizatorilor direcţi şi a implicat ofiţeri activi ai GUR aflaţi în legătură cu aceştia, inclusiv persoane apropiate actualei şi fostei conduceri a agenţiei”, se arată în declarația sa.

Ermolaiev a descris explozia ca fiind extrem de puternică, spunând că aceasta a distrus elemente din oțel și treptele din piatră aflate în fața locuinței sale.

„Nu a fost un avertisment. A fost o încercare de a mă ucide nu doar pe mine, ci şi pe familia mea”, a declarat acesta.

Potrivit omului de afaceri, partenera sa, Anna, a suferit „răni catastrofale şi ireversibile”, iar fiul lor a fost grav rănit, suferind arsuri, fracturi și alte leziuni.

„Eu rămân internat la terapie intensivă şi abia acum încep lungul proces de recuperare”, a adăugat el.

Potrivit sursei, cazul ar putea deveni unul sensibil pentru președintele Volodimir Zelenski, în condițiile în care acuzațiile privind implicarea GUR și eventuala cunoaștere a operațiunii de către conducerea serviciului de informații ar putea afecta relațiile Ucrainei cu partenerii europeni, dacă vor căpăta mai multă credibilitate.

De asemenea, sursa arată că incidentul are loc într-o perioadă complicată pentru liderul ucrainean, care se confruntă deja cu critici după decizia de a-l demite pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, unul dintre cei mai apreciați membri ai Guvernului.