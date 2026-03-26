Viață de nabab pentru Radu Mazăre în Africa. Citește, se relaxează și face sport

Radu Mazăre junior a povestit la un podcast că tatăl său trăiește o viață foarte liniștită în Africa. Mai exact este alături de noua lui familie și se relaxează pe malul oceanului.

După ce a scris istorie în Mamaia cu paradele pe care le organiza, iată că acum fostul edil al Constanței s-a liniștit. Mai exact trăiește o viață lipsită de griji, dar foarte calmă, în Africa, acolo unde s-a retras.

”E bine mersi, e plecat de peste un an din țară, alături de soția lui și fratele meu care face un an și câteva luni. Face sport, citește, duce o viață relaxată, dar și muncește acolo cu oamenii”, a explicat fiul său la un podcast.

Răducu Mazăre a mai povestit că lucrurile nu se întâmplă cu aceiași rapiditate în Madagascar. ”E foarte diferit de România, e un trai liniștit.

Nu este o societate ca a noastră pe fugă pe viteză, hai acolo, hai acolo, fă aia, vezi aia. Acolo lucrurile nu merg în același ritm ca în România”, a spus fiul fostului primar.

Deși a petrecut o perioadă de timp în Africa, mai exact când tatăl său se afla după gratii, juniorul spune că nu ar putea să se adaptaze acolo. Motivul este acela că s-ar plictisi. ”Am stat și eu aproape un an în Madagascar. Nu am încercat să mă mut acolo, pentru că m-aș plictisi, mie-mi place ce fac. M-aș adapta și acolo, dar aici am prieteni, am proiecte începute de ceva timp.

Nu pot să abandonez și să plec. Plus că nu m-aș adapta la viața de acolo. Am doar 32 de ani și am multe de demonstrat la vârsta asta”, a încheiat proaspătul om de afaceri. Cu toate acestea se duce ocazional în vizită la tatăl său și la noua lui familie.