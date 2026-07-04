Naționala Angliei ar putea lua în calcul o metodă mai puțin obișnuită pentru a gestiona condițiile dificile dinaintea meciului cu Mexic, din optimile Cupei Mondiale. Astfel, Jucătorii pregătiți de Thomas Tuchel ar putea folosi Viagra pentru a face față mai ușor altitudinii de pe Stadionul Azteca, potrivit Origo.hu.

Partida se va disputa la Ciudad de Mexico, la peste 2.200 de metri altitudine, unde aerul rarefiat poate reprezenta o provocare importantă pentru fotbaliști. Potrivit sursei, medicamentul ar putea avea efecte benefice asupra organismului în condiții de altitudine ridicată.

Viagra a fost creată inițial pentru tratarea hipertensiunii arteriale, înainte să devină cunoscută la nivel mondial ca tratament pentru disfuncția erectilă.

Unele cercetări indică faptul că substanța poate contribui la îmbunătățirea oxigenării la altitudini mari prin dilatarea vaselor de sânge de la nivelul plămânilor. Acest proces poate reduce efectele provocate de nivelul mai scăzut de oxigen.

Medicamentul nu este inclus pe lista substanțelor interzise pentru creșterea performanțelor sportive, iar utilizarea acestuia nu încalcă regulile Agenției Mondiale Antidoping.

Altitudinea de pe Stadionul Azteca, provocare pentru fotbaliștii aflați în luptă la Cupa Mondială

Jucătorii Angliei vor avea la dispoziție o perioadă scurtă pentru acomodarea cu altitudinea din Ciudad de Mexico. Stadionul Azteca se află la aproximativ 2.240 de metri, unde cantitatea mai redusă de oxigen poate duce la oboseală mai rapidă și creșterea ritmului cardiac.

Specialiștii spun că adaptarea completă a organismului la asemenea condiții necesită mai mult timp, motiv pentru care recuperarea sportivilor poate deveni mai dificilă.

Deși unele studii au analizat efectele Viagra asupra rezistenței la altitudine, rezultatele nu sunt considerate definitive. Cele mai importante beneficii au fost observate la altitudini extreme, de peste 3.800 de metri, mult peste nivelul la care se află stadionul din capitala Mexicului.

Subiectul Viagra nu apare pentru prima dată în jurul naționalei Angliei. O discuție asemănătoare a existat și înaintea Cupei Mondiale din 2010, însă Federația Engleză a negat atunci că ar fi existat un asemenea plan.

Fostul atacant Carlton Cole a povestit ulterior o farsă făcută de colegii săi în cantonamentul naționalei.

„Eram în cantonament cu naționala Angliei. Jermain Defoe mi-a strecurat medicamentul în băutură”, a povestit el.

Cole a explicat că primea uneori suplimente alimentare dimineața, iar într-o zi situația a luat o întorsătură neașteptată.

„Wayne Rooney a pus ceva pe masă, fără să știu ce era. Mi-a spus să o iau, iar eu am înghițit pastila albastră”, a continuat Cole.

Fostul atacant a recunoscut că încerca să se integreze și să facă o impresie bună în fața colegilor.

„La început nu mi-am dat seama de nimic, doar că toată lumea râdea”, a mai spus Cole.

„Cine vine la antrenament cu pastile de Viagra?”, s-a întrebat el, amuzat.

Sportivul a glumit ulterior că în acea zi a fost cel mai rapid jucător de pe teren.

„Am alergat cu trei picioare”, a adăugat fostul atacant, în glumă.

Deocamdată nu există o confirmare oficială că naționala Angliei va folosi Viagra înaintea duelului cu Mexicul. Informațiile au generat însă numeroase discuții în mediul online.