Banca Națională a României (BNR) ar putea începe să reducă rata dobânzii de politică monetară în cursul anului 2027, dacă evoluția inflației va confirma estimările actuale. Prognoza aparține economiștilor UniCredit, care estimează că inflația va coborî la aproximativ 5,5% până la sfârșitul acestui an, de la aproape 10% în prezent.

Potrivit reprezentantei UniCredit, băncile centrale din România și Serbia sunt așteptate să păstreze neschimbată dobânda de politică monetară pe parcursul acestui an, deoarece inflația se menține peste nivelul-țintă.

„În Serbia şi în România, ne aşteptăm ca băncile centrale să menţină neschimbată dobânda de politică monetară în acest an, întrucât inflaţia rămâne peste nivelul-ţintă. În România, însă, acest şoc inflaţionist este determinat în principal de factori de ofertă, ceea ce înseamnă că reflectă parţial majorările de taxe şi ajustarea preţurilor la energia electrică pentru gospodării”, a declarat Eszter Gargyan.

Aceasta a explicat că efectele acestor măsuri ar urma să se diminueze în perioada următoare.

„Pe măsură ce efectele majorărilor de taxe şi ale ajustării preţurilor la energia electrică vor dispărea din baza de comparaţie a indicelui preţurilor de consum, inflaţia este aşteptată să coboare spre 5,5% până la sfârşitul acestui an, de la aproape 10% în prezent. Ulterior, în 2027, se vor manifesta mai puternic factorii dezinflaţionişti, pe fondul contracţiei consumului populaţiei şi al diminuării presiunilor inflaţioniste interne. Acest context ar trebui să permită Băncii Naţionale a României să înceapă reducerea ratei dobânzii de politică monetară în cursul anului viitor”, a afirmat analistul UniCredit.

Eszter Gargyan a arătat că, la nivel internațional, situația este mai favorabilă decât în prima parte a anului, însă persistă incertitudini legate de negocierile dintre Statele Unite și Iran și de traficul prin Strâmtoarea Ormuz.

„Acesta a fost scenariul nostru de bază, respectiv că fluxurile de transport prin Strâmtoarea Ormuz vor începe să se normalizeze treptat începând din această vară. În ceea ce priveşte preţul petrolului, cotaţiile se situează deja semnificativ sub nivelurile maxime înregistrate în perioada martie-mai. Cu toate acestea, situaţia rămâne fragilă, pe fondul negocierilor încă în desfăşurare dintre Statele Unite şi Iran şi al perturbărilor ocazionale ale traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz”, a spus aceasta.

Potrivit analistului, rezervele-tampon de petrol au fost în mare parte epuizate, însă estimările indică o stabilizare a cotațiilor.

„Estimăm că preţul petrolului se va menţine în intervalul 77-80 de dolari pe baril în a doua jumătate a acestui an, urmând să se normalizeze treptat spre 70 de dolari pe baril pe parcursul anului viitor. Acest lucru creează un context mai favorabil pentru economiile din Europa Centrală şi de Est”, a precizat Eszter Gargyan.

Reprezentanta UniCredit a declarat că efectele scumpirii energiei și carburanților au fost resimțite diferit în regiune, în funcție de măsurile adoptate de guverne.

„În ansamblu, transmiterea scumpirii energiei în inflaţie a fost mai limitată în Europa Centrală şi de Est, datorită măsurilor de reglementare adoptate pe scară largă de guverne. (...) Cel mai puternic impact inflaţionist s-a înregistrat în România şi Bulgaria, unde majoritatea măsurilor au constat fie în plafonarea marjelor comerciale, fie în acordarea unor subvenţii ţintite pentru gospodăriile cu venituri reduse”, a explicat aceasta.

În opinia sa, impactul acestor scumpiri se va reduce în perioada următoare.

„Estimăm că impactul inflaţionist generat de scumpirea carburanţilor se va diminua treptat în a doua jumătate a acestui an, ceea ce va conduce la o ameliorare a perspectivelor privind inflaţia în 2027”, a adăugat analistul.

Potrivit Eszter Gargyan, majoritatea statelor din Europa Centrală și de Est care nu fac parte din zona euro sunt așteptate să readucă inflația în intervalul-țintă până la sfârșitul anului 2027, cu excepția Ungariei și Cehiei.

„Considerăm că evoluţia favorabilă anticipată a inflaţiei înseamnă, în general, că băncile centrale vor rămâne prudente şi vor menţine, pentru moment, dobânzile neschimbate”, a afirmat reprezentanta UniCredit.