Deputatul PPU-SL, Graţiela Gavrilescu, a inițiat un proiect legislativ prin care permite angajarea pensionarilor care doresc să lucreze și după ce își vor încheia activitatea. Acest proiect face parte dintr-un pachet legislativ care urmează să fie depus în Parlament în cursul săptămânii viitoare.

Astfel, societățile comerciale care au o cifră de afaceri mai mare de cinci milioane de lei, dacă au mai mult de cinci salariați, vor putea angaja un pensionar la un număr de cinci lucrători nepensionari.

„Pentru societăţile comerciale cu cifră de afaceri sub cinci milioane de lei, la sub 10 angajaţi, paritatea să fie un angajat consilier pensionar raportat la trei angajaţi nepensionari, iar dacă societatea comercială are un număr mai mare de 10 angajaţi, atunci paritatea să fie un angajat consilier pensionar raportat la cinci persoane care nu sunt pnsionare”, a explicat Graţiela Gavrilescu.

În opinia sa, această lege va veni în ajutorul celor care doresc să lucreze după ce își vor încheia activitatea și care au suficientă experiență profesională.

„Am venit în ajutorul celor care sunt la pensie şi au multă experinţă profesională şi am considerat că pentru societăţile cu capital privat românesc şi nu numai, cele care au cifră de afaceri de cinci milioane de lei, pot angaja consilieri pensionari astfel încât să putem să beneficiem de experinţa lor în anumite domenii de activitate”, a explicat Graţiela Gavrilescu.

Și Guvernul pregătește o măsură menită să ușureze viața pensionarilor. Astfel, un proiect legislativ aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, prevede acordarea de tichete în valoare de 180 de lei/lună, pentru achiziționarea produselor alimentare. Măsura este destinată anumitor categorii de pensionari, care au venituri foarte mici, la nivelul pensiei minime și care au trecut de vârsta de 75 de ani,

Proiectul prevede că aceste tichete vor putea fi utilizate doar pentru achiziționarea produselor alimentare și nu vor putea fi schimbate pe bani. Beneficiarii nu vor putea primi rest în bani, la achiziția produselor alimentare.