Vești bune pentru angajați. Mai multe zile libere legale în 2025

La final de 2024, mulți români își fac deja planuri pentru următorul concediu. 2025 aduce mai multe libere legale pentru salariați, însă nu toate vor fi în cursul săptămânii.

Zile libere în anul 2025

Anul următor va aduce 17 zile libere pentru angajații din România. Cu toate acestea, doar 13 dintre ele vor fi în timpul săptămânii. Patru dintre zilele libere cad în weekenduri.

Față de acest an, 2025 are două libere în plus. Astfel, românii au ocazia să se bucure de o vacanță prelungită.

Ce trebuie să știe angajații

Încă din prima lună a anului 2025, românii vor avea parte de cinci zile libere. Astfel, ianuarie poate fi considerată o lună favorabilă pentru toți salariații. Prin urmare, aceștia vor avea liber în primele două zile de după Anul Nou, precum și în zilele de 6 și 7 ianuarie, când se sărbătorește Boboteaza și Sfântul Ion.

Ambele sărbători sunt stabilite în cursul săptămânii, în zilele de luni și marți. Astfel, românii se vor putea bucura de mai mult timp cu familia sau de o vacanță prelungită.

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern, 3 ianuarie ar putea să fie declarată zi liberă suplimentară. Regula ar urma să se aplice în cazul angajaților din sectorul public. Astfel, aceștia ar putea avea vacanță prelungită până pe 8 ianuarie.

Totodată, românii vor avea încă o zi liberă la finalul lunii ianuarie, pe data de 24, de Ziua Unirii Principatelor Române.

Mai multe zile libere în 2025

Anul viitor, credincioșii urmează să sărbătorească Paștele pe 20 aprilie. Angajați vor avea liber pe 18 aprilie, în Vinerea Mare, iar minivacanța lor se va încheia în a doua zi de după Înviere. Prin urmare, românii vor avea ocazia să petreacă mai mult timp departe de responsabilitățile de la job.

În plus, angajații se vor bucura de o minivacanță și de Ziua Muncii, având în vedere că vor avea liber pe 1 și 2 mai.

Românii vor sta acasă și de Rusalii, în zilele de 8 și 9 iunie.