Actualitate Veronica Dragalin, fost procuror șef, încearcă să decredibilizeze sistemul de jutiție prin acuzații grave







Republica Moldova. Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, lansează acuzații grave la adresa unor foști oficiali de rang înalt. Aceasta susține că un șir de reforme inițiate în justiție acum trei ani au fost compromise de metode ilegale și netransparente. Într-o intervenție publică, Dragalin a declarat că fostul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, și fostul director al Centrului Național Anticorupție (CNA), Iulian Rusu, ar fi folosit materiale compromițătoare pentru a șantaja judecători înainte de procedura de Pre-Vetting.

Potrivit acesteia, schemele au fost descoperite în primele luni de mandat, în 2022, în cadrul Ministerului Justiției și la CNA.

„CNA a obținut multă informație compromițătoare despre procurori și judecători. Anume pentru că CNA a pregătit fel de fel de note informative pentru procedura de pre-vetting și pentru confirmarea în funcție a celor 40 de judecători. Ei aveau informații compromițătoare, care se foloseau pentru a fi șantajați judecătorii să acționeze într-un anumit mod. Nu așa se face justiție. Nu așa poți obține decizii corecte și legale. Nu prin metode care ne-au adus în starea actuală, pentru că așa s-a făcut de toate guvernările”, a afirmat Dragalin în cadrul unei emisiuni televizate.

Dragalin: „Le-am spus direct – dacă continuați, voi deschide dosare penale”

Fosta șefă a PA susține că, în septembrie 2022, la doar două luni de la preluarea funcției, a avut discuții directe cu Sergiu Litvinenco, Iulian Rusu și cu fostul șef al Direcției urmărire penală din CNA, Eugen Rurac. Dragalin afirmă că i-a avertizat pe aceștia că, în cazul în care nu încetează cu „metodele tenebre”, va iniția dosare penale împotriva lor.

„Eu nu eram de acord cu modalitatea în care aceste persoane făceau justiție. Vin dintr-un sistem unde se respectă legea. Unde lucrurile se fac transparent și nu prin metode tenebre. Cu aceste trei persoane am vorbit direct, aparte, și le-am spus că nu voi participa în ceea ce faceți voi. Dacă știu că în continuare faceți metodele despre care am aflat, eu am să vă pornesc dosare penale. Am fost în conflict cu această viziune despre reforma justiției de la începutul mandatului. Acest lucru a devenit public mult mai târziu”, a mai adăugat Dragalin.

Scrisoare adresată judecătoarei Mariana Ursachi scoate la iveală mesaje și discuții cu oficiali de rang înalt

Amintim că în spațiul public a apărut o scrisoare a Veronicăi Dragalin, adresată judecătoarei Mariana Ursachi. Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA) susține că ar fi fost supusă presiunilor de către guvernare. Mai exact, Dragalin a relatat despre mesajele primite de la membrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Ion Guzun, dar și despre discuțiile pe care le-a avut cu șefa statului.

De asemenea, Dragalin susține că și premierul Dorin Recean ar fi abordat-o, pentru a-i cere lista procurorilor pe care îi consideră integri.Din cele scrise de Dragalin, Guzun i-ar fi scris prin intermediul aplicației Signal, în ziua când Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pronunțat deciziile privind candidații care nu au promovat evaluarea pentru CSM și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

Potrivit Veronicăi Dragalin, în unul dintre mesaje funcționarul afirmă că s-ar intenționa ridicarea imunității anumitor judecători, după numirea membrilor CSM din partea Parlamentului și obținerea majorității.

Dragalin mai susține că și președinta i-ar fi cerut să transmită lista acuzatorilor pe care îi consideră integri. Cu referire la discuțiile pe care le-a avut cu președinta, în scrisoare se menționează că Maia Sandu i-ar fi spus Veronicăi Dragalin că are soluții, referindu-se la posibila sa înlăturare de la conducerea PA, dar și ar fi acuzat-o că nu a „prevenit rezultatele negative ale alegerilor prezidențiale”.

Conform fostei funcționare, după aceste discuții, au fost inițiate procedurile de lichidare a procuraturilor specializate. Administrația prezidențială respinge acuzațiile invocate în scrisoarea Veronicăi Dragalin. Responsabilii califică aceste declarații drept falsuri.