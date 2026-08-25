Un pas semnificativ pe scena diplomatică internațională a avut loc recent la Moscova, unde arhiepiscopul Paul Gallagher, ministrul de externe al Vaticanului, s-a întâlnit cu omologul său rus, Serghei Lavrov. Întrevederea marchează primul dialog direct, față în față, între cei doi oficiali din anul 2021, înainte de izbucnirea conflictului la scară largă din Ucraina. În cadrul convorbirilor, reprezentantul Sfântului Scaun a lansat un apel ferm pentru încetarea ostilităților și redeschiderea căilor de comunicare, conform Reuters.

Discuțiile purtate la nivel înalt au vizat posibilitățile concrete de a pune capăt conflagrației, dar și gestionarea crizei umanitare profunde care afectează regiunea. Arhiepiscopul Paul Gallagher a subliniat consecințele dramatice ale prelungirii ostilităților armate, arătând că fiecare zi de confruntare amplifică suferința umană.

„Creează noi victime”, a avertizat reprezentantul Vaticanului, menționând că prelungirea conflictului face ca o eventuală reconciliere între părți să devină tot mai greu de atins.

„Este, prin urmare, urgent și necesar să se pună capăt conflictului și să privim dincolo de acesta”, a afirmat oficialul Vaticanului în fața diplomației de la Moscova.

Pe lângă evaluarea posibilităților de restabilire a păcii, dialogul dintre reprezentantul Vaticanului și Serghei Lavrov s-a concentrat pe aspecte concrete de ordin umanitar. Cele două părți au convenit să coopereze pentru protejarea și îngrijirea copiilor afectați direct de consecințele războiului.

Oficialul pontific a reafirmat angajamentul ferm al Cetății Vaticanului de a rămâne un mediator activ. Gallagher a precizat că Vaticanul va continua să ofere „sprijin spiritual, diplomatic și umanitar” și să contribuie la crearea unui spațiu favorabil dialogului constructiv între părțile implicate.

Demersul de la Moscova face parte dintr-o serie continuă de eforturi diplomatice ale Vaticanului. Suveranul Pontif a lansat în mod repetat apeluri pentru pace și pentru oprirea luptelor, exprimându-și îngrijorarea față de pierderile de vieți omenești.

Într-un mesaj transmis la începutul lunii august, Papa a atras atenția în mod special asupra numărului în creștere de victime din rândul populației civile, evidențiind situația tragică a copiilor prinși în mijlocul conflictului. Vizita emisarului papal la Moscova confirmă dorința Vaticanului de a menține deschise canalaele diplomatice chiar și în cele mai tensionate momente.