Presa din Republica Moldova urmărește cu atenție învestirea premierului desemnat Vasile Tofan și încearcă să anticipeze modul în care acesta va colabora cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea aflată la guvernare. În paralel, atenția cetățenilor este concentrată și asupra unei investigații privind fostul deputat PAS Alexandr Trubca, care a provocat un val de comentarii înainte de a fi lansată în spațiul punlic și s-a încheiat cu o demisie din Parlament, arată Radio Chișinău.

Premierul desemnat este așteptat pe 21 iulie în Parlament, unde își va prezenta programul de guvernare și echipa de miniștri, alcătuită în mare parte din membri ai fostului Executiv, urmând să solicite votul de încredere al deputaților.

Comentatorii Igor Boțan și Nicolae Negru apreciază că Vasile Tofan, deși provine din mediul de afaceri, va trebui să se adapteze rapid cerințelor vieții politice, arată Europa Liberă.

Nicolae Negru consideră că noul premier este hotărât să promoveze reforme dificile și măsuri necesare, chiar dacă acestea vor fi dificil de pus în practică.

„Acum rămâne să vedem dacă viziunea lui coincide cu viziunea partidului sau în ce măsură viziunea lui și cea a partidului se armonizează, dacă nu vor apărea scântei, conflicte, fiindcă el nu este politician, este om de afaceri, iar politica și afacerile sunt, totuși, domenii diferite”, spune analistul.

La rândul său, Igor Boțan, care a colaborat cu Vasile Tofan în Consiliul de Administrație al TV8, îl descrie drept o persoană exigentă și atentă la detalii.

„Am observat că este o persoană foarte exigentă. E foarte ager, prinde lucrurile din mers, dar e atât de exigent că uneori, în discuțiile noastre, era nevoie de a interveni și a-i aminti că există circumstanțe care sunt peste puterile administrației televiziunii”, povestește Boțan.

Analistul remarcă însă că premierul desemnat a demonstrat și flexibilitate atunci când a renunțat la ideea reformei administrației publice locale prin „municipalizarea” Republicii Moldova, apreciind că momentul nu era oportun.

Potrivit DW Moldova, noul Executiv păstrează aproximativ 75% dintre miniștrii fostului Cabinet, fiind înlocuiți doar trei miniștri implicați în scandaluri și ministrul Agriculturii.

Conform publicației, o restructurare amplă nu este posibilă în acest moment, deoarece ar putea întârzia îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană, care trebuie respectate până în luna septembrie.

Surse citate de DW susțin însă că Vasile Tofan și-ar fi negociat cu PAS posibilitatea de a opera schimbări în echipa guvernamentală după depășirea acestei perioade. Totodată, guvernarea mizează pe experiența sa din mediul privat și pe capacitatea de a atrage investiții importante în Republica Moldova.

O investigație realizată de TV8 despre fostul deputat PAS Alexandr Trubca a stârnit un val de comentarii înainte de publicare și a fost urmată de demisia acestuia din Parlament.

Materialul prezintă investițiile imobiliare realizate de Trubca în Republica Moldova și România, inclusiv dezvoltarea unui complex locativ în comuna Trușeni și a unui cartier de vile. Potrivit investigației, fostul deputat susține că a beneficiat de sprijinul unor apropiați pentru finanțarea afacerilor.

Ziarul de Gardă relatează că primarul Chișinăului, Ion Ceban, nu a confirmat și nici nu a infirmat afirmațiile primarului Sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu, potrivit cărora ar fi aflat despre desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier al României înaintea unor lideri ai PNL.

Potrivit relatării lui Ciucu, cei doi participau la World Cities Summit 2026 din Singapore în momentul în care a fost făcută nominalizarea.

Ciprian Ciucu a afirmat ulterior că Ion Ceban i-ar fi arătat un mesaj primit pe telefon înainte ca informația să ajungă la lideri ai Partidului Național Liberal.