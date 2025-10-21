Vasile Tarlev rămâne singur. După Voronin şi Igor Dodon anunţă formarea unei fracţiuni separate în Parlament

Republica Moldova. Blocul electoral Patriotic format din Partidul Socialiştilor (PSRM), Partidul Comuniştilor (PCRM) şi Viitorul Moldovei, care a obţinut 26 de mandate în urma alegerilor din 28 septembrie, se destramă.

După anunţul preşedintelui PCRM,Vladimir Voronin, că va forma o fracţiune parlamentară doar a comuniştilor, şi liderul PSRM, Igor Dodon, a spus că va forma o fracţiune proprie în Parlament.

Astfel, Vasile Tarlev, preşedintele partidului Viitorul Moldovei, singurul din formaţiune care a intrat în posesia mandatului de deputat, va rămâne neafiliat.

Conform listei electorale a Blocului Patriotic, PSRM deţine 17 mandate în Parlament, PCRM – 8 mandate, iar Viitorul Moldovei – un mandat.

Fracţiunea parlamentară poate fi formată din cel puţin cinci deputaţi.

Fostul preşedinte pro-rus al Republicii Moldova a anunţat marţi, 21 octombrie, că va forma o fracțiune proprie în Parlament, ca urmare a rezultatelor alegerilor parlamentare. Anunțul a fost făcut de Igor Dodon într-un mesaj publicat pe Telegram.

Potrivit fruntaşului socialist, decizia respectivă a fost adoptată în cadrul ședinței Consiliului Republican al PSRM din 21 octombrie.

Igor Dodon a mai comunicat că fracțiunea PSRM va susține trei principii fundamentale: suveranitate, dreptate socială și valori tradiționale. Conform declarației, PSRM va acționa ca o opoziție activă, apărând „interesele muncitorilor, agricultorilor, pensionarilor și familiilor”.

Igor Dodon a anunţat şi strategia activităţii fracţiunii PSRM în Parlament, care pare a fi elaborată la Kremlin. Dodon promite că va iniția anchete parlamentare pentru a investighează corupția din structurile de stat şi va verifica și acordurile cu Uniunea Europeană și NATO, pe care le consideră incompatibile cu statutul de neutralitate al Republicii Moldova.

„Partidul Socialiștilor intenționează să consolideze relațiile cu partidele europene care susțin demnitatea națională și dreptatea socială — inclusiv cu grupurile „Identitate și Democrație” și „Patrioții pentru Europa”. Aliații noștri firești sunt partidele Fidesz (Ungaria) și SMER (Slovacia)”, a declarat Igor Dodon.

Liderul Partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, a anunțat anterior că este „deschis să colaboreze și să formeze o alianță cu toate partidele de opoziție din Parlament”.

„Am spus și înainte de alegeri, dar și acum, că suntem deschişi spre colaborare cu toți politicienii care susțin valorile noastre și pledează pentru independența, suveranitatea, integritatea teritorială a Moldovei, neutralitatea și bunăstarea populației”, a declarat Vasile Tarlev.

Deocamdată, Tarlev nu a anunţat la cine se va alătura.