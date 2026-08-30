După aproximativ un deceniu de lucrări, Conacul Otetelișanu de la Benești, județul Vâlcea, a fost restaurat și transformat treptat într-un spațiu dedicat proiectelor culturale. Valentin Ionescu, proprietarul ansamblului, spune, la podcastul „Picătura de business”, că nu și-a dorit ca imobilul să rămână o reședință privată, ci să devină un loc deschis artiștilor, jurnaliștilor și comunității locale.

După finalizarea restaurării, Ionescu a început să organizeze la conac rezidențe culturale și artistice, inclusiv proiecte dedicate jurnalismului, artelor vizuale, fotografiei și filmului documentar.

„Am deschis porțile la un moment dat și am început niște rezidențe culturale, să le spunem generic așa. Artistice, da. Am avut și rezidențe de jurnalism, că, na, sângele de... nu se face apă. Rezidențe de arte vizuale, așa se numesc acum, adică pictură, sculptură, fotografie. Am avut mai multe, cam două-trei rezidențe anuale am făcut de acest gen”, a povestit Valentin Ionescu.

În timp, aceste proiecte au lăsat în urmă și o importantă colecție de artă. Conacul găzduiește în prezent lucrări de artă contemporană, fotografie și film documentar, rezultate în urma proiectelor desfășurate aici.

„Acestea s-au concretizat și acum există la conac o impresionantă colecție de artă contemporană, de fotografie, de film documentar și asta s-a făcut acolo. Diverse alte activități culturale. Am încurajat și obiceiurile astea de Oltenia, călușul, de exemplu. Fiecare an veneau călușarii de la Rusănești și dansul respectiv se făcea în curtea conacului”, a explicat Ionescu.

Printre proiectele care au adus comunitatea locală în curtea conacului s-au numărat și reprezentațiile grupului de călușari format din copii. Aceștia provin din zona Bălcești și sunt elevi ai Grupului Școlar „Petrache Poenaru”.

„Călușarii sunt de acolo, din sat, și sunt păstoriți de învățătorul Covrig, așa se numește, care acum a ieșit la pensie. Nu știu cine se mai ocupă de călușari, dar văd că totuși se menține. Sunt copii de la Grupul Școlar Petrache Poenaru, care este la Bălcești și care adună cam toate satele din împrejurimi, toate comunele din împrejurimi”, a spus Valentin Ionescu.

Potrivit acestuia, instituția de învățământ are un rol important pentru întreaga zonă, având un număr mare de elevi proveniți din localitățile din jur.

În ultimii ani, proiectul de la Benești a căpătat o nouă direcție. Valentin Ionescu spune că nu intenționează să transforme moșia într-o unitate turistică tradițională, cu cazare disponibilă permanent, ci într-un spațiu care să găzduiască evenimente și proiecte culturale.

„Nu funcționează ca un turism deschis, ca ideea de turism deschis. Nu vii și ai o cameră liberă, m-am cazat și... Nu, nu, nu. Nu încă și nici nu cred. Nu știu să fac business-ul ăsta. Deci chiar e ceva nou pentru mine și nici nu cred că mă apuc să învăț”, a explicat Ionescu.

Direcția pe care o vede pentru proprietate este însă clară: un hub cultural care să poată găzdui evenimente, artiști și proiecte.

„Da, ca hub cultural. Exact asta e ideea. Să fie un suport pentru niște evenimente”, a spus proprietarul conacului.

Pentru a susține această direcție, Ionescu a restaurat și alte clădiri care făceau parte din vechea moșie, printre care Conacul Mic și Moara Căpitanului. Moara are, la rândul ei, o istorie aparte: a fost construită de căpitanul Grigore Otetelișanu și a funcționat cu unul dintre primele motoare termice folosite la o moară din Oltenia.

„A luat un motor National Gas din Anglia și a făcut o moară cu valțuri. Deosebirea de morile cu piatră tradițională, care erau cu apă și așa mai departe, a făcut o moară cu valțuri, care era mult mai performantă și mai rapidă decât celelalte. Și ea a devenit Moara Căpitanului, care a funcționat până în anii ’50, cred. Adică a fost naționalizată destul de târziu”, a povestit Ionescu.

Clădirea morii a fost ulterior transformată într-un spațiu multifuncțional, unde au loc conferințe, concerte și alte evenimente.

„Pe care am făcut-o tot așa, am transformat-o într-un spațiu multifuncțional, să-i spun așa, de evenimente. Mai bei ceva, mai faci o conferință, mai faci un concert. Cum a fost cu Sonoro, mai faci un concert cu băieții din trupa care cântă la Bălcești, care sunt foarte buni și foarte ok, și așa mai departe”, a explicat proprietarul.

Conacul Mic a primit, la rândul său, o nouă funcțiune, camerele fiind amenajate pentru cazare în cadrul proiectelor și evenimentelor organizate la moșie. Împreună, clădirile formează ceea ce Ionescu descrie drept un mic hub turistic și cultural.

Un moment important în relația sa cu Benești a fost anul 2022, când a început să petreacă mult mai mult timp la moșie. Dacă în primii ani viața sa a rămas predominant în mediul urban, ulterior raportul s-a schimbat, iar proprietarul spune că a ajuns să cunoască mai bine comunitatea și problemele oamenilor din zonă.

„După 2022, în schimb, am început să balansez între București și Benești, cu balanța spre Benești, în ultimul timp. Ceea ce a însemnat o transformare și pentru mine și pentru loc. Pentru că m-am conectat mult mai bine la realitățile satului, la realitățile comunității și atunci m-am conectat mult mai bine și la autoritățile locale”, a spus Valentin Ionescu.

El susține că, în ultimii ani, autoritățile locale au devenit receptive la proiectele legate de conac și au început să înțeleagă importanța istorică și culturală a locului.

„În ultimii ani, autoritățile sunt foarte, foarte ok și își dau seama de importanța locului. Primarul este prezent la fiecare... Este un mare, mare fan al lui Petrache Poenaru, are tot timpul un discurs despre chestia asta. Și, în general, autoritățile sunt foarte, foarte ok și își dau seama de importanța locului”, a declarat Ionescu.

Experiența petrecută în ultimii ani la Benești l-a făcut pe Valentin Ionescu să privească diferit diferențele dintre România urbană și cea rurală. El spune că apropierea de comunitatea locală i-a arătat că prioritățile oamenilor de la sat sunt, de multe ori, foarte diferite de temele discutate în marile orașe.

„Sunt mult mai aproape de oamenii locului și acum am început să înțeleg niște lucruri. Adică am început să înțeleg, de exemplu, diferența uriașă care există între urban și rural. Diferența nici după care nu mai e o diferență, deja este o ruptură dramatică între București și restul țării. Lucrurile se petrec cu totul și cu totul altfel acolo”, a afirmat Ionescu.

El consideră că problemele și prioritățile oamenilor din mediul rural sunt prea puțin reflectate în discursul public din marile centre urbane.

„Viziunile sunt cu totul și cu totul, interesele sunt altele. Degeaba vine unul la televizorul din București și spune nu știu ce, nu-l interesează pe săteanul respectiv. El are alte preocupări, alte priorități, alte necesități. (...) Nu pătrund informațiile care... nici măcar nu sunt băgate în seamă, adică nu există subiectul ăla. Pur și simplu nu există. Sunt altele care există: că grâu, că treieratul”, a spus Valentin Ionescu.

Astfel, proiectul de la Benești a ajuns să însemne pentru Ionescu nu doar restaurarea unor clădiri istorice, ci și o apropiere tot mai mare de comunitatea în care acestea există. Conacul, moara și celelalte construcții ale vechii moșii sunt folosite în prezent pentru activități culturale, evenimente și proiecte care încearcă să pună în valoare atât patrimoniul, cât și tradițiile locului.