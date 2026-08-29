Valentin Ionescu a povestit, la podcastul Picătura de business, cum a ajuns să preia, în urmă cu 25 de ani, Conacul Otetelișanu de la Benești, județul Vâlcea, și cum un proiect gândit inițial ca o reședință privată s-a transformat într-un demers de conservare și promovare a patrimoniului local.

Valentin Ionescu spune că, la început, nu s-a gândit nicio clipă la o investiție cu scop comercial. Conacul urma să fie, pur și simplu, o reședință privată.

„Sincer să spun, inițial a fost, mă rog, probabil că dacă aș fi știut ce urmează relativ la restaurare și ce presupune povestea asta, probabil că mi-aș fi căutat alte drumuri, dar n-a fost cazul. Inițial a fost ca un fel de reședință, de vară, să spun așa. Privat, nu m-am gândit la un scop lucrativ inițial”, a povestit Valentin Ionescu.

După restaurare, însă, proprietarul a decis că un astfel de loc nu poate rămâne închis și accesibil doar familiei. Mai ales că ansamblul are o legătură directă cu Petrache Poenaru, inventatorul stiloului și una dintre figurile importante ale dezvoltării învățământului românesc.

„După care mi-am dat seama că ar fi foarte egoist din partea mea să păstrez casa în care s-a născut Petrache Poenaru, conacul Otetelișanilor, doar așa, închis, într-un circuit închis. Și după ce s-a terminat restaurarea, l-am deschis, oarecum, publicului spre vizitare. În principiu, au început să vină copiii de la școlile din zonă, care habar n-aveau ce se întâmplă”, a explicat Ionescu.

Conacul are o istorie de peste trei secole și a trecut, de-a lungul timpului, prin numeroase transformări și schimbări de destinație. După naționalizare, ansamblul a funcționat inclusiv ca GAC și CAP, iar în 1965 a fost restaurat și transformat în muzeu al satului. După 1990, însă, clădirea a ajuns din nou într-o stare avansată de degradare.

„Conacul a trecut, ca orice casă viețuită, locuită și folosită, prin multe modificări de-a lungul timpului. Mai existau niște anexe, am niște fotografii vechi, niște anexe în spate, care nu mai existau la momentul la care l-am preluat eu. S-au produs transformări după naționalizare, el a funcționat ca GAC, CAP, a avut tot felul de destinații. În ’65 a fost restaurat pentru prima oară, după multă vreme, și transformat în muzeu al satului. După ’90 iar s-a distrus, zece ani, până l-am preluat eu. Adică el era o ruină, practic, la momentul respectiv”, a relatat Valentin Ionescu.

Pentru Valentin Ionescu, momentul decisiv a venit atunci când a înțeles că restaurarea nu înseamnă doar refacerea unei clădiri, ci și păstrarea unei construcții istorice pentru generațiile următoare.

„Ca orice casă care are un suflet, are o funcțiune. Dacă o lipsești de funcțiunea respectivă, casa se va prăbuși, se va duce. Că n-ai grijă de ea, dacă nu îngrijești, ca orice chestie de genul ăsta. Și atunci eu mi-am dat seama, la un moment dat, am avut așa o epifanie, că, bă, nene, conacul ăsta stă în picioare de peste 300 de ani, a văzut generații întregi de oameni care au trecut pe acolo și treaba mea este să îl dau mai departe. Pentru că trebuie să-mi dau seama că eu sunt tot un trecător prin viața lui”, a spus el.

Valentin Ionescu consideră că proprietarii unor monumente istorice trebuie să se privească mai degrabă ca niște administratori temporari ai unor obiective care le aparțin doar pentru o perioadă limitată.

„Deci noi suntem niște trecători pe acolo, niște chiriași, temporar. Dar el ar trebui să reziste. Pentru că, uite-te și tu, monumentele noastre istorice din România sunt în mare parte biserici. Monumente civile, mai rar, mai ales la țară, în zona sătească, zona rurală, nu s-au conservat. Conacele au fost multă vreme în paragină, unele au dispărut pur și simplu, altele de-abia acum sunt recuperate și se încearcă restaurarea lor”, a explicat Valentin Ionescu.

El spune că restaurarea făcută la Benești a fost cu atât mai dificilă cu cât, în urmă cu 25 de ani, proprietarii nu aveau la dispoziție finanțările și infrastructura existente astăzi pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice.

„Pe vremea aia nu existau fonduri, nu exista nimic, nimic. Acum, probabil că e mult mai ok. Aplici și faci un proiect, angajezi oameni, echipe, sunt echipe care lucrează la restaurarea de monumente. Atunci a fost greu. Dar a fost greu și a ieșit ceva frumos și, mă rog, cu care mă mândresc”, a spus el.

Unul dintre cele mai importante elemente ale istoriei conacului este legătura cu Petrache Poenaru, care s-a născut la Benești, în familia Otetelișanilor, și a locuit acolo în primii ani ai vieții.

Valentin Ionescu spune că Poenaru este mult mai mult decât inventatorul stiloului și că parcursul său îl transformă într-o figură esențială pentru istoria educației românești.

„Petrache Poenaru a fost un personaj, s-a născut acolo, într-adevăr, și a și trăit acolo primii ani din viață, pentru că mama lui, Ismaranda, era sora fraților Iordache și Grigore Otetelișanu, care stăpâneau conacul respectiv la vremea aia. (...) Petrache Poenaru a avut un parcurs foarte interesant, genul de om exemplar, foarte modest, și care toată viața și-a închinat-o învățării, în prima parte, și învățământului, în partea a doua. Practic, este constructorul învățământului românesc modern”, a declarat Ionescu.

El a vorbit și despre familia Otetelișanu, despre care spune că a avut o preocupare constantă pentru cultură și educație. Membrii familiei au avut proprietăți și au susținut proiecte educaționale și culturale în mai multe zone ale țării.

„Interesant este și istoria boierilor Otetelișanu, adică unchii lui Petrache și ceilalți Otetelișani din urma lor, care erau mari iubitori de cultură și de învățare, în primul rând. Toți aveau această înclinație și această dorință ca norodul să învețe carte. (...) Să se lumineze, da, să se lumineze norodul. Pentru că un popor, un tineret care nu este educat și care, așa, este nu numai că distruge viitorul unei țări, dar este o pagubă, adică este o greutate, o povară. Așa spunea Petrache Poenaru”, a povestit Valentin Ionescu.

Ansamblul de la Benești include și biserica aflată în apropierea conacului, ctitorie a familiei Otetelișanu. Potrivit lui Ionescu, biserica are la rândul său o istorie de câteva secole și a trecut prin mai multe intervenții de-a lungul timpului.

„Este ctitoria Otetelișanilor și dăruită satului și bisericii ortodoxe ulterior. E un loc frumos, e un loc magic”, a spus Ionescu.

Atât conacul, cât și biserica și ansamblul curților boierești Otetelișanu sunt clasificate drept monumente istorice.

Pentru Valentin Ionescu, restaurarea conacului de la Benești nu reprezintă doar recuperarea unei proprietăți, ci o încercare de a păstra vie o parte din istoria culturală și educațională a României și de a o transmite mai departe.