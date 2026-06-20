Cel mai important monument istoric din Grecia, reabilitat

Din cuprinsul articolului „Cele două pietre noi fac mai mult decât să umple un gol”

Vizitatorii Acropolei pot vedea acum întreaga parte vestică a celebrului Parthenon pentru prima dată în aproximativ 220 de ani, potrivit The New York Post.

Reabilitare de excepție la Parthenon

Monumenteul a fost dezvăluit oficial joi, iar restauratorii au amplasat două noi blocuri de marmură în golurile lungi, sus la capătul vestic al templului - priveliștea pe care vizitatorii o văd când intră pentru prima dată în monumentul antic din Atena.

Monumentul, vechi de 25 de secole, care domină capitala Greciei, a atras aproximativ 4,6 milioane de vizitatori anul trecut.

Proiectele de restaurare pe termen lung abordează daunele cauzate de război, intemperii și jafuri, inclusiv la conturul spart al laturii vestice.

Ministrul Culturii, Lina Mendoni, a descris priveliștea după ultima restaurare ca fiind „cu adevărat uimitoare”.

Cele două pietre noi, a spus ea, fac mai mult decât să umple un gol.

„Acestea permit să fie văzute încă o dată proporțiile unice și perfecțiunea geometrică a feței vestice a Parthenonului”, a spus ea.

Proiectul a fost finanțat printr-un program al Uniunii Europene. Face parte dintr-un efort mai amplu de restaurare care a început în 1975.

Parthenon, simbolul etern al civilizației grecești

Parthenonul este cel mai important monument al antichității grecești și unul dintre cele mai celebre edificii din istoria umanității. Situat pe Acropola Atenei, templul a fost construit între anii 447 și 432 î.Hr., în timpul „Epocii de Aur” a Atenei, sub conducerea strategului Pericle.

Dedicat zeiței Athena Parthenos (Athena Fecioara), protectoarea orașului, Parthenonul a fost proiectat de arhitecții Ictinus și Callicrates, iar sculpturile sale au fost supravegheate de marele artist Phidias. Construit în stil doric, cu elemente ionice, templul impresionează prin armonia proporțiilor și rafinamentul sculpturilor de pe friză și fronton.

De-a lungul istoriei, Parthenonul a avut mai multe destine: templu păgân, biserică creștină, moschee otomană și, tragic, depozit de muniție. În 1687, în timpul unui asediu venețian, o explozie a distrus o mare parte din structură. O altă pagină controversată o reprezintă „Marmurele Elgin”, sculpturile transportate în Marea Britanie la începutul secolului al XIX-lea, care fac și astăzi obiectul unui litigiu diplomatic între Grecia și Regatul Unit.

Astăzi, Parthenonul este simbolul democrației, al culturii clasice și al identității europene. Inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, monumentul continuă să fie restaurat cu tehnologii moderne, iar Acropola rămâne una dintre cele mai vizitate atracții turistice din lume.