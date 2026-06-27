Mii de turiști care călătoresc în Grecia în plin sezon estival se confruntă cu întârzieri tot mai mari pe aeroporturi, pe fondul creșterii traficului aerian și al dificultăților din sistemul de control al traficului. Lipsa controlorilor de trafic, infrastructura învechită și aglomerarea din anumite intervale orare pun presiune asupra rețelei aviatice elene.

După o perioadă cu trafic redus în timpul iernii, întârzierile au început să se înmulțească din luna mai, odată cu debutul sezonului turistic. În prezent, mii de pasageri petrec ore în aeroporturi, în timp ce companiile aeriene încearcă să gestioneze numărul tot mai mare de zboruri.

Cele mai mari dificultăți sunt semnalate pe Aeroportul Internațional din Atena, principalul hub aerian al Greciei.

O defecțiune recentă la radarul de apropiere a redus temporar capacitatea de operare a aeroportului, numărul aterizărilor fiind limitat de la 28 la 24 de aeronave pe oră până la remedierea problemei.

Incidentul a readus în atenție vulnerabilitatea infrastructurii de navigație aeriană din Grecia, unde o parte dintre echipamente sunt bazate pe tehnologii dezvoltate în anii 1990.

Datele publicate de Eurocontrol arată că, în perioada 15–21 iunie, Grecia a fost responsabilă pentru 12% din totalul întârzierilor înregistrate în rețeaua aeriană europeană, situându-se pe locul al patrulea între statele cu cele mai mari probleme de trafic.

În aceeași perioadă, spațiul aerian elen s-a numărat printre cele mai aglomerate din Europa, cu o medie de 2.453 de zboruri pe zi.

Autoritățile explică faptul că cele mai mari dificultăți apar în intervalele de dimineață, când numărul zborurilor programate depășește frecvent capacitatea sistemului.

Autoritățile elene pun blocajele pe seama deficitului de controlori de trafic aerian și a limitărilor tehnice ale sistemelor administrate de Autoritatea Aviației Civile.

Defecțiunile repetate ale echipamentelor de navigație reduc capacitatea de gestionare a zborurilor în orele de vârf și contribuie la acumularea întârzierilor.

În același timp, este analizată și modul în care sunt repartizate sloturile de decolare și aterizare, pentru a evita programarea unui număr prea mare de zboruri în aceleași intervale orare.

Aglomerarea este accentuată și de implementarea Sistemului european de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System), care presupune colectarea datelor biometrice ale pasagerilor din afara spațiului Schengen.

Dacă până acum verificarea documentelor dura aproximativ 20 de secunde pentru fiecare călător, timpul mediu de control a ajuns la circa 90 de secunde. Creșterea duratei verificărilor generează cozi mai lungi și întârzieri suplimentare în aeroporturi.

Autoritățile elene încearcă să reducă impactul blocajelor asupra traficului aerian, însă sezonul turistic este abia la început, iar nivelul ridicat al zborurilor, deficitul de personal și problemele infrastructurii riscă să afecteze în continuare programul curselor în perioada următoare.