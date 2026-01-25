Politica

USR vrea mai multe personalități în forurile de conducere. Propunerile care merg la Congresul din februarie

USR vrea mai multe personalități în forurile de conducere. Propunerile care merg la Congresul din februarie
Comitetul Politic al USR a validat, duminică, propunerile de modificare a Statutului partidului, care urmează să fie dezbătute în cadrul Congresului programat între 27 februarie și 1 martie la Sibiu. Ședința Comitetului a durat mai bine de patru ore, timp în care au fost analizate aproape 100 de amendamente și propuneri de îmbunătățire a statutului partidului.

Potrivit unui comunicat de presă al USR, procesul s-a desfășurat „într-un cadru transparent, democratic și incluziv”, reflectând consensul majoritar asupra nevoii de reformă și modernizare a partidului, în acord cu realitățile politice actuale și cu obiectivul principal al formațiunii: câștigarea alegerilor și livrarea de rezultate pentru cetățeni.

USR, sprijin larg pentru propunerile lui Dominic Fritz

Propunerile susținute de președintele USR, Dominic Fritz, referitoare la principiile de guvernanță ale partidului, au primit susținerea majorității membrilor Comitetului Politic. Fritz a declarat: „De când s-a fondat USR acum 10 ani, România și lumea din jur s-au schimbat profund. Iar noi, ca partid, am învățat multe. Acum e momentul să transpunem aceste lecții și schimbări într-un statut mai eficient, mai coerent și mai focusat pe ceea ce contează pentru orice partid politic: să câștigăm alegeri.”

Dominic Fritz

Sursa foto: Facebook/ Dominic Fritz

Procesul de filtrare al amendamentelor

USR precizează că peste 300 de amendamente au fost întocmite de membrii partidului și ulterior filtrate și validate de o comisie tehnică, Biroul Național și, duminică, de Comitetul Politic, care reunește peste 250 de aleși locali, parlamentari și reprezentanți ai filialelor județene.

Propunerile care merg la Congres

Printre propunerile ce vor fi supuse dezbaterii Congresului se numără:

-Cooptarea unor personalități din comunitate în forurile de conducere

-Responsabilizarea conducerilor politice ale filialelor, cu posibilitatea demiterii în cazuri excepționale

-Implementarea unui sistem de vot intern care să susțină pluralismul de opinii în partid

Congresul USR pentru aprobarea modificărilor de statut va avea loc între 27 februarie și 1 martie, la Sibiu.

1
