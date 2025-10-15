USR propune menținerea caracterului public al declarațiilor de avere

Parlamentarii USR din comisiile juridice ale celor două camere au depus o propunere legislativă prin care se păstrează caracterul public al declarațiilor de avere, în urma deciziei Curții Constituționale care a oprit publicarea acestor documente. „Prin această propunere, se asigură în continuare transparenţa actului public, un principiu esenţial într-un stat de drept”, a anunțat partidul.

Proiectul de lege prevede ca persoanele care depun declarații de avere să menționeze și bunurile deținute de membrii familiei, fiind însă răspunzătoare doar pentru informațiile pe care le puteau cunoaște în mod rezonabil.

De asemenea, documentele vor rămâne publice, însă vor fi anonimizate datele personale ale membrilor de familie și adresele exacte ale imobilelor, fiind menționat doar județul sau țara în care se află, a precizat USR. Senatoarea Simona Spătaru a declarat că inițiativa oferă un echilibru între transparență și protejarea vieții private.

USR a anunțat că proiectul de lege are ca scop menținerea unui echilibru între dreptul cetățenilor de a fi informați și dreptul la viață privată, aliniind totodată legislația la deciziile Curții Constituționale.

Declarațiile de avere vor continua să fie publice, însă vor fi eliminate datele personale ale membrilor de familie și adresele exacte ale imobilelor, fiind menționat doar județul sau țara în care acestea se află.

Potrivit USR, Curtea Constituțională a stabilit că unele prevederi referitoare la publicarea declarațiilor de avere sunt neconstituționale, însă nu a interzis existența acestor declarații și nici transparența. Instanța a subliniat doar necesitatea unei protecții mai atente a vieții private.

„Problema este că, în forma în care a fost formulată, această decizie riscă să afecteze grav capacitatea societăţii de a veghea asupra integrităţii celor care conduc instituţii publice. Publicitatea declaraţiilor de avere nu este un abuz, ci o garanţie că funcţiile publice sunt exercitate cu onestitate. Cu alte cuvinte, decizia CCR riscă să închidă ochii acolo unde noi toţi avem nevoie de mai multă lumină”, a adăugat partidul.