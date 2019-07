Cum s-au blocat negocierile pentru desemnarea prezidențiabilului USR-Plus. Contrele Cioloș-Barna

În timp ce Dan Barna și Dacian Cioloș dau semnale evidente că își doresc să intre în cursa prezidențialelor pentru a-l contracandida pe Klaus Iohannis, insistând asupra necesității ca Alianță să aibă un candidat comun, negocierile USR-Plus menite să tranșeze problema prezidențiabilului s-au blocat din nou, în spatele ușilor închise, deoarece niciuna dintre tabere nu este dispusă să accepte compromisul și să facă un pas în spate.





Potrivit surselor „Evenimentului zilei”, tratativele au rămas la faza confruntărilor pe sondaje, Plus încercând, în urmă cu două săptămâni, să-l impună pe Dacian Cioloș în postura de prezidențiabil al Alianței, fluturând o măsurătoare internă care-l prezenta pe tehnocrat drept candidatul ideal, mult mai bine cotat decât Dan Barna și cu șanse să intre în turul doi alături de Klaus Iohannis.

Orgolii personale

Sondajul Plus nu a fost înghițit de liderii USR, care au specificat că vor face și ei măsurători, analize, pentru a afla de ce intenție de vot se bucură Dan Barna. Tot în replică, USR-iștii au prezentat alte sondaje, în care Uniunea devansează cu cel puțin 10 procente Plus, apreciind că, într-un atare context, la funcția supremă în stat ar trebui să candideze aspirantul formațiunii care este cel mai bine cotată. Deși este puțin probabil ca Dacian Cioloș sau Dan Barna să se impună în fața lui Klaus Iohannis – presupunând că unul dintre cei doi îl va surclasa, în primul tur, pe candidatul PSD, oricine va fi el –, Cioloș își dorește enorm să candideze, indiferent de rezultat, pentru a-și crește formațiunea. La rândul său, deși USR stă mult mai bine în sondaje decât Plus, și Dan Barna este animat de aceleași intenții, în ambele cazuri intervenind și orgoliile, personale sau de partid.

Visul turului 2

Miza este cu atât mai mare cu cât, având în vedere letargia PSD și lipsa unui prezidențiabil redutabil pe partea de stânga, candidatul Alianței USRPlus are o șansă reală să acceadă în turul al doilea, ceea ce ar reprezenta o victorie însemnată pentru noul construct politic, care a confirmat la europarlamentare. Atât Dacian Cioloș, cât și Dan Barna își doresc să joace finala cu președintele Iohannis, indiferent de rezultatele acesteia. Un aspect interesant este că din echipa de negociatori ai Plus face parte și Cristian Preda, care, spun sursele noastre, îl consiliază și pe Dan Barna. Cel mai probabil, negocierile vor mai trena o perioadă, având în vedere vacanța parlamentară și acalmia verii, dar liderii Alianței USR-Plus vor fi nevoiți să tranșeze problema cel târziu până la finalul lunii iulie, fiindcă prezidențialele ne bat oricum la ușă.

„Nu candidăm de amorul artei”

