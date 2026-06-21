Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a transmis duminică, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că formațiunea susține organizarea de alegeri anticipate și nu se regăsește în actualele confruntări politice dintre principalele partide aflate la guvernare.

Mesajul a fost publicat în contextul Congresului Extraordinar al PNL, desfășurat pe 21 iunie, eveniment în cadrul căruia liberalii își stabilesc noua structură de conducere. Declarația este relevantă deoarece indică menținerea poziției AUR privind o eventuală resetare a scenei politice prin organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

„Războiul dintre userizarea PNL și nicușorizarea PSD nu e al nostru. AUR alege... anticipatele!”, a scris Dan Dungaciu pe Facebook.

Prin această formulare, liderul AUR a criticat evoluțiile politice din interiorul celor două formațiuni și a reiterat obiectivul partidului de a ajunge la alegeri anticipate.

Mesajul publicat duminică se înscrie în linia declarațiilor făcute de Dan Dungaciu în ultimele luni. Acesta a afirmat în repetate rânduri că obiectivul strategic al AUR este declanșarea alegerilor anticipate, pe care le consideră o soluție pentru reconfigurarea majorității politice.

Într-un interviu acordat anterior, Dungaciu declara că pentru AUR „proiectul tactic” este căderea guvernului, iar „proiectul strategic” îl reprezintă organizarea de alegeri anticipate.

Declarația vine într-un moment de reașezare a scenei politice, marcat de schimbări în conducerea PNL și de discuțiile privind viitoarele formule de guvernare. În acest context, AUR încearcă să se poziționeze ca alternativă la actualele partide aflate în competiție pentru influență în Parlament și în Executiv.

Potrivit lui Dan Dungaciu, formațiunea nu dorește să fie asociată cu disputele dintre PNL și PSD și continuă să promoveze scenariul anticipatelor ca principal obiectiv politic.

Prin mesajul publicat pe Facebook, Dan Dungaciu a reafirmat poziția AUR în favoarea alegerilor anticipate și a transmis că partidul nu se consideră parte a competiției politice pe care o vede între PNL și PSD. Declarația apare într-un moment important pentru scena politică românească, marcat de reorganizarea conducerii liberale și de dezbaterile privind viitoarea majoritate parlamentară.