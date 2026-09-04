O ursoaică în vârstă de cinci ani a fost împușcată în noaptea de joi spre vineri, după ce a ajuns în parcarea unui hotel din Poiana Brașov. Animalul fusese observat de turiști, care au apelat numărul de urgență 112 pentru a semnala prezența acestuia, iar echipa operativă coordonată de Primăria Brașov a intervenit.

Ursoaica nu se afla pentru prima dată în zona respectivă. Potrivit autorităților locale, animalul a revenit în mai multe rânduri după ce fusese alungat către zona împădurită. Situația a devenit mai dificilă după ce, în apropiere, se afla și un grup de copii.

Prezența animalului în parcarea hotelului a fost semnalată printr-un apel la 112. Echipa operativă ajunsă la fața locului a încercat inițial să îndepărteze ursoaica și să o direcționeze către zona împădurită, astfel încât să fie eliminat pericolul pentru persoanele aflate în stațiune.

Măsura nu a avut însă efectul dorit, deoarece animalul a revenit în zona în care se aflau turiștii. Autoritățile au precizat că revenirea repetată a ursoaicei a crescut riscul unui incident.

„O ursoaică în vârstă de cinci ani a fost extrasă azi-noapte (joi spre vineri - n.r.) din parcarea unui hotel din Poiana Brașov. Prezența ursoaicei a fost semnalată prin apel la serviciul de urgență 112, iar echipa operativă a luat inițial decizia alungării în zona împădurită. Întrucât ursoaica a revenit în mai multe rânduri, punând în pericol inclusiv un grup de copii aflați în zonă, în cele din urmă s-a decis extragerea prin împușcare”, a transmis, vineri, Primăria Brașov.

Intervenția a trecut astfel de la tentativa de îndepărtare a animalului la măsura considerată necesară pentru înlăturarea pericolului. Potrivit Primăriei Brașov, ursoaica a continuat să revină în zona hotelului, în ciuda încercării de a o îndepărta spre pădure.

Faptul că în apropiere se afla și un grup de copii a reprezentat unul dintre elementele care au contribuit la decizia finală. În condițiile în care animalul se întorcea în mod repetat într-o zonă în care se aflau oameni, echipa operativă a decis extragerea prin împușcare.

Incidentul s-a produs într-una dintre cele mai cunoscute stațiuni turistice din județul Brașov, unde întâlnirile dintre oameni și urși au devenit o problemă constantă pentru autorități. Apropierea animalelor sălbatice de hoteluri, parcări și alte zone frecventate de turiști poate genera situații periculoase, mai ales atunci când acestea nu mai evită prezența oamenilor.

Cazul ursoaicei de cinci ani vine la doar aproximativ trei săptămâni după o altă intervenție în Poiana Brașov. Primăria precizează că ultimul urs a fost extras din stațiune în urmă cu trei săptămâni.

Ursoaica împușcată în noaptea de joi spre vineri reprezintă al patrulea caz înregistrat în ultimele patru luni în Poiana Brașov. Numărul intervențiilor de acest tip reflectă frecvența cu care urșii ajung în apropierea zonelor turistice și a spațiilor în care se află oameni.

La nivelul municipiului Brașov, situația este și mai amplă. De la începutul verii, 14 exemplare de urs au fost împușcate sau eutanasiate pe raza municipiului, potrivit datelor transmise de autoritățile locale.

Intervențiile au loc în contextul în care urșii ajung tot mai des în zone locuite sau intens frecventate de oameni, iar autoritățile trebuie să decidă de la caz la caz măsurile necesare pentru îndepărtarea pericolului.