Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a lansat miercuri noi amenințări la adresa Germaniei și a liderilor europeni, într-un mesaj publicat pe Telegram. Actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei a susținut că obiectivele germane care produc echipament militar pentru Ucraina ar merita atacate și a făcut aluzie inclusiv la trenurile cu care liderii occidentali călătoresc spre Kiev, relatează The Guardian.

Mesajul a apărut după ce Germania a acuzat Rusia că se află în spatele atacului cu drone care a vizat aeroportul din Leipzig în luna august și a anunțat noi măsuri împotriva Moscovei.

Dmitri Medvedev a atacat conducerea de la Berlin, pe care a acuzat-o de o politică ostilă Rusiei, și a susținut că fabricile germane care produc echipament militar destinat Ucrainei ar putea deveni ținte.

„Berlinul a acuzat Rusia de un atac nedovedit asupra aeroportului din Leipzig. Având în vedere orientarea neonazistă şi extrem de rusofobă a actualei conduceri a Germaniei, această diversiune inventată reprezintă cea mai uşoară pedeapsă pentru păcatele lor. Ei merită o lovitură directă asupra tuturor fabricilor germane de echipament militar destinate clicii banderoviste. Şi, foarte probabil, şi asupra altor locuri din Berlin", a scris Dmitri Medvedev pe Telegram.

Reacția sa vine în contextul în care Berlinul a atribuit Rusiei atacul eșuat cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle și a anunțat măsuri suplimentare împotriva Moscovei.

Medvedev a legat apoi mesajul său de avertismentele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind riscurile pentru aviația civilă în spațiul aerian al Rusiei.

Zelenski a declarat că numărul tot mai mare de drone ucrainene care operează pe teritoriul Rusiei trebuie luat în calcul de companiile aeriene, fără ca Ucraina să urmărească în mod direct zborurile civile.

„Şi în ceea ce priveşte ameninţările clovnului nebun la adresa aviaţiei civile din spaţiul aerian al Rusiei, şeful statului le-a calificat deja drept o încercare a regimului banderovist de a comite terorism de stat. Cu teroriştii nu se poartă negocieri, iar acţiunile lor sunt întâmpinate cu represalii. Şi, de asemenea, orice act de terorism are sponsori. În acest moment, aceştia sunt şefii de stat din ţările occidentale, în primul rând din Europa. Iar aceştia călătoresc adesea la Kiev cu trenul…", a menţionat Medvedev, lăsând sugestiv puncte de suspensie la final.

Afirmația a fost interpretată drept o sugestie că trenurile folosite de liderii europeni pentru deplasările la Kiev ar putea deveni ținte ale unor atacuri rusești.

Președintele rus Vladimir Putin a respins la rândul său acuzațiile Berlinului privind atacul de la Leipzig și a declarat că decizia Germaniei de a atribui incidentul Rusiei este "o greşeală gravă".

Putin a pus sub semnul întrebării probele invocate de autoritățile germane și a sugerat că Berlinul încearcă să transfere atenția de la problemele sale interne.

Tensiunile au crescut după ce Germania a acuzat oficial Rusia că se află în spatele tentativei de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig și a anunțat noi măsuri împotriva Moscovei.