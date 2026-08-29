Un motociclist care circula fără permis și pe o motocicletă neînmatriculată a încercat să scape de polițiști, după ce a refuzat să oprească la semnalul echipajului, potrivit unei postări a sindicatului Europol.

Bărbatul a părăsit șoseaua și a intrat pe un teren acoperit cu vegetație uscată, însă polițiștii au continuat să îl urmărească pe jos.

Imaginile intervenției, surprinse în Chiajna, județul Ilfov, au fost publicate de sindicatul Europol.

Potrivit polițiștilor, motociclistul a ignorat semnalul de oprire și a accelerat, încercând să se îndepărteze de echipaj. Oamenii legii au pornit în urmărirea lui și au folosit în permanență semnalele acustice și luminoase ale autospecialei.

„Pe tot parcursul urmăririi, polițiștii au folosit semnalele acustice și luminoase ale autospecialei și i-au adresat în repetate rânduri conducătorului somații pentru a opri. Acesta a continuat însă să fugă”, au transmis reprezentanții Europol.

La un moment dat, bărbatul a ieșit de pe carosabil și a pătruns pe un teren neamenajat. A încercat astfel să ajungă într-o zonă în care mașina Poliției nu mai putea înainta.

Polițiștii nu au renunțat însă la urmărire. Au oprit autospeciala, au coborât și au pornit după motociclist pe jos.

După ce a parcurs o anumită distanță, bărbatul și-a pierdut echilibrul și a căzut cu motocicleta. Polițiștii au profitat de moment, l-au ajuns din urmă și l-au imobilizat.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că motociclistul nu avea permis de conducere, iar vehiculul pe care îl conducea nu era înmatriculat.

Cele două nereguli ar fi fost motivul pentru care bărbatul a încercat să scape de echipaj, în loc să oprească la semnalul polițiștilor.

Cursa s-a încheiat după ce acesta a fost prins pe terenul viran și imobilizat de oamenii legii.