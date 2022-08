Exclusiv. Drama lui Bogdan Gigină, polițistul motociclist de la Brigada Rutieră, l-a exclus pe Gabriel Oprea din Guvern

Groapa era făcută de firma General MPM Impex SRL pentru lucrări la rețeaua de gaze și lăsată nesemnalizată corespunzător, timp de 3 zile, până când s-a produs accidentul. După moartea lui Bogdan, procurorii DNA au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă care a ajuns la instanța de judecată în anul 2018.

Inițial lui Oprea i se adusese și acuzația de abuz în serviciu, dar între timp a fost retrasă în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Dosarul pe fond se judecă de 30 de termene. Pe 9 Septembrie va avea loc al 31-lea termen și nu se întrevede vreo decizie a instanței de fond.

În dosar s-a ajuns deja la al 3-lea judecător și de câte ori se schimbă judecătorul, procesul o ia aproape de la început. La anul, în octombrie, se împlinește termenul de prescripție așa că disperarea familiei Gigină este maximă. Din când în când, o dată la lună, se judecă și măsurile preventive de sechestru. Familia lui Bogdan Gigină a cerut 3 milioane de euro, despăgubiri, iar procurorii au pus sechestru pe bunurile inculpaților. Bogdan era singurul copil al familiei Gigină.

Procurorii DNA au mai g ă sit la Gabriel Oprea doar 70 mii euro

În timp ce la instanța de fond se judecă fondul problemei, ajungându-se la al 31-lea termen , o dată pe lună, la Tribunal București ajunge câte un dosar asociat, privind cuantumul sechestrelor asiguratorii. În timp ce familia Gigină, prin avocații ei, își dorește păstrarea sechestrelor pe bunurile inculpaților, inculpații la rândul lor se chinuie să scape de sechestru sau măcar să micșoreze valoarea sechestrului. Pentru Gabriel Oprea, de exemplu, singura sumă pe care au reușit să o sechestreze procurorii de la inculpatul Oprea este de 70 mii euro. În același timp, celălat inculpat, Petre Mazilu, patronul firmei de lucrări la rețeaua de gaze General MPM Impex SRL, care a produs groapa nesemnalizată în care a căzut polițistul Bogdan Gigină, avocatul spune că acesta se străduiește să își ascundă valoarea bunurilor prin diferite metode.

Inculpatul Mazilu c â nd vrea s ă i se ridice sechestrul, spune c ă terenurile valoreaz ă mai mult, dar c â nd trebuie s ă pl ă teasc ă impozite declar ă mai pu ț in

În sala de judecată părțile și-au susținut poziția în fața judecătorului Ivanciuc. Mi-a atras atenția solicitarea inculpatului Petre Mazilu. El are sechestru pus pe terenuri și imobile în valoare de 3 milioane de euro însă acum susține că valoarea acestor bunuri este mai mare și ar vrea să i se ridice parțial sechestrul de pe câteva terenuri. Cu toate că susține că valoarea bunurilor sechestrate arii de 4,5 milioane de euro, impozitul plătit pe aceste terenuri este la valoarea de 3 milioane de euro. În realitate, Mazilu și avocații lui ar vrea să mai scoată din bunuri de sub sechestru deoarece el este singurul care ar putea acoperi pretențiile familiei Gigină, deoarece Gabriel Oprea mai are valori de numai 70 mii euro.

Ministerul de Interne va pl ă ti pentru Gabriel Oprea

În legătură cu această situație, avocatul familiei Gigină și-a exprimat părerea cu ocazia interviului acordat pe holul Tribunalului București. „Oprea și-a înstrăinat bunurile așa că o să plătească Ministerul de Interne dacă îl găsește vinovat. Ministerul trebuie să se îndrepte împotriva lui Oprea, după aceea, în acțiune pauliană sau acțiune oblică.

Or să scape de pușcărie că nu îi va condamna cu executare pe niciunul dintre ei. Să fim serioși! Este vârsta și nu au antecedente penale. Practica judiciară nu este în sensul ăsta. Dar nota de plată va fi mare. Pe indivizi de genul ăsta îi doare mai tare să le iei banii”, a spus avocatul Crăciunescu.

Patronul inculpat ascunde banii, dar nicio autoritate nu e dispus ă s ă -i caute

“Mazilu are profit în ultimii ani de o sută de mii de euro, datorii de 3 milioane și bunuri personale de 5 milioane. Datoriile firmei, de 3 milioane, nu se știe către cine sunt că noi nu avem acces la relațiile lui cu terți. Are afaceri cu Distrigaz.

Ca să nu plătească semnele de circulație reflectorizante și să fie luminată ca lumea groapa, a dat cu bidineaua. Și a murit un om. Omul ăsta care a murit, Bogdan Gigină, era pus acolo ca să meargă cu motocicleta și era stresat de Gabriel Oprea. Ați văzut ce a zis Lupașcu, avocatul lui? Că de ce mai vrem despăgubiri că oricum familia a primit bani de la Gabriel Oprea. Face o confuzie. Ministerul a dat familiei ajutorul de înmormântare, iar Oprea zice că el a dat banii. Numai monumentul și pomenile au costat mai mult de 10 mii de euro. Era băiat tânăr, nu l-au aruncat într-un mormânt, i-au făcut pomeni, monument. Și cine a făcut asta. Părinții pe banii lor că nu a venit nimeni să-i ajute”, mi-a mai spus avocatul familiei Gigină.

Familia lui Bogdan sper ă s ă ob ț in ă 3 milioane de euro, avocatul lor e pesimist

Inculpații nu sunt la prima încercare de a obține diminuarea sechestrului. Luna trecută au mai făcut o acțiune pe care au câștigat-o la Tribunalul București, însă avocatul soților Gigină a făcut apel.

„Curtea de Apel a menținut sechestrul cu toate că Tribunalul București acceptase să-l diminueze. Curtea de Apel le-a menținut așa cum au fost puse sechestrele în faza de urmărire penală. Ei vor să scape de sechestru pentru că se apropie nota de plată. Ei nu vor să plătească. Noi am cerut despăgubiri de 3 milioane de euro. Nu se va admite această sumă pentru că ne raportăm la dosarul Colectiv și ne mai raportăm la cazul acela cu CNAIR SA cu fata aceea care a rămas fără o mână și a primit 900 de mii de euro. Aici nu a fost băgată în proces nici Administrația străzilor, pentru că stadiul procesul a luat-o așa, razna. Dar totuși, aici era un băiat care muncea. El nu s-a dus de plăcere cu motocicleta pe stradă, la distracție. El s-a dus pentru că a fost pus de șefii lui. El nu a plecat acasă când a vrut, el pleca acasă când îl lăsau șefii să plece”, a susținut avocatul Crăciunescu.

Exper ț ii specializa ț i î n dinamica accidentelor refuz ă s ă fac ă expertiza

Despre cum decurge procesul pe fond, Crăciunescu a mai spus: „Avem termen pe 9 septembrie, dar încă nu intrăm pe dezbateri. Mai avem de administrat o expertiză, dar din 8 experți, i-am chemat de 3, iar acum i-a chemat instanța pe toți. Până acum niciunul nu a vrut să se bage ca să facă expertiza dinamicii accidentului. Noi suntem într-o situație aproape de disperare. Așteptăm să se soluționeze fondul măcar”.

Tat ă l lui Bogdan Gigin ă î nc ă poart ă doliu la 7 ani de la moartea fiului s ă u

Relucă Cornel Gigină, tatăl lui Bogdan Gigină, a venit la termenul de acum singur. Soția sa, Carmen, nu a putut ajunge de data aceasta. Va veni mai mult ca sigur la termenul de fond din 9 septembrie. Relucă Gigină încă nu a renunțat la doliu chiar dacă au trecut aproape 7 ani de la cumplitul accident în care și-a pierdut viața unicul său copil. A venit la proces îmbrăcat cu o cămașă neagră cu mânecă scurtă, pusă pe deasupra tricoului alb. În sală a stat în spatele avocatului său și din când în când, atunci când era nemulțumit de spusele apărătorilor inculpaților, vocifera. Fostul polițist de la Brigada Rutieră, pentru că și el a lucrat la Circulație împreună cu fiul său, a acceptat să stăm de vorbă la ieșirea din sala de judecată.

Judec ă torul nu accept ă stresul ca motiv al accidentului, cu toate c ă poli ț istul era obligat s ă lucreze ș i 14 ore pe zi

L-am întrebat cât crede că mai are de așteptat până când i se va face dreptate.

„După cum ne spune domnul judecător, la sfârșitul anului se va pronunța o sentință, dar eu nu cred. Oricum, am înțeles că la anu în octombrie se prescrie. Vă dați seama că o să înceapă după aceea, cine este nemulțumit, la Curtea de Apel, la Înalta Curte. Se tergiversează sigur procesul ca să îi scape”, mi-a declarat Relucă Gigină.

Apoi a continuat, referindu-se la ce se întâmplă în sala de judecată de-a lungul procesului. “S-a mirat Petre Mazilu (patronul firmei care a lăsat groapa nesemnalizată corespunzător) că nu a căzut nimeni în trei zile în groapă. Vă spun eu de ce a căzut băiatul meu. Din cauza stresului, d-aia a căzut. Dar judecătorul nu admite acest lucru, a zis că nu are legătură cu cauza. Bogdan lucra 12-14 ore pe zi și una e să fii într-o coloană oficială, alta e să conduci lejer. O altă cauză este că nici un indicator rutier de acolo nu era reflectorizant. La faza de urmărire penală au pus acolo, cei care au făcut cercetare, chiar au pus în fața indicatorului un polițist îmbrăcat în haine reflectorizante ca să se vadă diferența. Vorbim și de condițiile meteo, noapte, ploua… aceste lucruri nu se observă de către judecător. Și se întreabă Mazilu de ce trei zile nu a căzut nimeni și s-a întâmplat să cadă numai băiatul meu…”, mi-a povestit Relucă Gigină cu lacrimi în ochi.

Tat ă l victimei a r ă bufnit î n sala de judecat ă

L-am întrebat dacă l-a contactat vreodată Gabriel Oprea, să își ceară scuze sau să–și prezinte condoleanțele. Mi-a spus că nu i-a contactat niciodată, nu a venit să stea de vorbă cu ei. Apoi a revenit la proces și și-a vărsat oful. Din când în când vocea i se sugruma și își reținea cu greu lacrimile.

“Nu ne-a lăsat să discutăm despre înregistrările audio care sunt pe stație, nu ne-a dat voie să vedem video, ce este pe camere. Și nu se știe sigur dacă în noaptea aia Gabriel Oprea era în interes de serviciu și venea de la SRI sau de la club de la Stejarii. Toată coloana rămâne pe strada Jandarmeriei. El poate să spună că a fost la SRI, dar în realitate să fi fost la piscină. Nimeni nu a vrut să ne dea filmările de pe camere. Nici cei de la SRI…În urmă cu două termene m-am ridicat și i-am spus judecătorului că el trebuie să fie imparțial, că trebuie să afle adevărul. Tot ce îi spuneam eu sau avocatul spunea că nu are legătură cu cauza…”.

Deplasările oficiale cu antemergători ale lui Gabriel Oprea

“Eu lucram pe atunci la Brigada Rutieră și lucram cu șeful de dispozitiv. Nu se asigura traseul la președintele țării și la premier, așa cum i se asigura lui Gabriel Oprea. Inclusiv trecerile de pietoni erau asigurate. Și să vă mai spun un secret. Știți de unde a apărut cifra de 1700 de deplasări oficiale cu antemergători ale lui Gabriel Oprea? Nu a știu nimeni, nici ministrul de interne, că la Brigada Rutieră orice deplasare era notată într-un registru și acest registru există. Din registrul acesta rezultă că nu a avut nici președintele și nici primul ministru atâtea deplasări câte a avut acest Gabriel Oprea”, povestește fostul polițist.

Ofi ț erul de la Brigada Rutier ă care ar fi trebuit tras la r ă spundere a ajuns ș eful Poli ț iei Locale sector 6

L-am întrebat pe Relucă Gigină dacă a fost vreun polițist de la Brigada Rutieră tras la răspundere după accident. “Singurul care era cel mai vinovat de la Brigada Rutieră nu era șeful, că nu el răspundea de dirijare, ci acest Tufan Marin. Tufan este acum directorul Poliției Locale sector 6. El răspundea atunci de serviciile de dirijare, el răspundea de oamenii care mergeau la Oprea. El era direct implicat și eu nu înțeleg cum a putut să scape acest om”, mi-a răspuns Relucă Gigină.

“Voi, presa, ați rămas speranța noastră.Vă mulțumim că nu ne-ați uitat și nu l-ați uitat pe Bogdan. Sper să veniți și pe 9 septembrie la fond…”, mi-a mai spus Relucă Gigină înainte să ne despărțim.