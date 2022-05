SRI îl năucește pe Stelian Ion: „Invocarea instituției noastre în numirile judecătorilor la CCR nu are legătură cu realitatea”

Deputaţii USR au sesizat Curtea Constituţională cu privire la hotărârea Camerei Deputaţilor prin care Bogdan Licu, un plagiator cu pregătire cel mult mediocră, este numit judecător la CCR, fără a fi respectate toate condiţiile constituţionale şi legale.

Stelian Ion acuză PSD-PNL că au ales pentru înalta demnitate de judecător la CCR un candidat împins de la spate de serviciile secrete.

Curtea Constituţională este o instituţie fundamentală a statului român. Totuşi, de la an la an, numirile făcute de partide la CCR s-au degradat. Aveam odinioară judecători la CCR de anvergură. În ultima perioadă, cu mici excepţii, partidele au preferat, însă, să numească doar cozi de topor, pe criterii strict politice… Plenul Camerei Deputaţilor a avut de ales între original şi copie, între original şi plagiat. USR, ascultând vocea societăţii civile, a propus un judecător cu experienţă, care şi-a fundamentat întreaga carieră pe studiu, pregătire temeinică, note şi concursuri pe bune, un judecător care este şi formator la INM şi care are un doctorat făcut ca la carte. De cealaltă parte, a coaliţiei PSD-PNL, a venit cu un candidat împins de la spate de serviciile secrete, declara deputatul USR Stelian Ion.