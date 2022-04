George Simion cere bani deputaților din Parlament. Reproșuri la adresa USR: „George, am cotizat acum o lună”

După ce George Simion, liderul AUR, îl ironizează pe motiv că a donat doar 11 lei pentru campania de ajutorare, deputatul USR, Iulian Bulai, îi răspunde imediat.

Discuții în Parlament pe tema donațiilor către cei aflați în nevoie

„George, am cotizat acum o lună, da? Trebuia să vorbești cu Antonio. Am dat toți banii care îi aveam în… Vrei să dau…? Uite acum am mai mulți bani. Uite, îți mai dau… Pentru românii din Cernăuți, da? Încă 200 de lei”, spune Bulai.

Drept răspuns, George Simion continuă: „Bravo! Gata! Ți-ai spălat păcatele”. Apoi, deputatul USR îl acuză pe rivalul din AUR că recurge la măsuri populiste.

„Dar, să știi că ăsta e un gest populist. Uite, îți dau bani, dar românii au nevoie de ajutor acolo. Este nevoie de mari investiții”, spune acesta.

Acuzaţii grave la adresa lui Raed Arafat

George Simion a făcut o serie de acuzaţii extrem de grave la adresa lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), în cadrul unei emisiuni televizate.

„Domnul Arafat nu ne salveaza de nimic. A pus pe butuci sistemul de Ambulanță din România. Noi suntem singurul partid care il contesta pe domnul Arafat. Când vom ajunge la guvernare nu o să-l mai tinem in structurile statului. Întrebarea este cine il votează? El este secretar de stat, e o functie politică. Cine este domnul Arafat si cine ne conduce pe noi? Care e calitatea domnului Arafat si ce servicii are în spate?”.

„În statul român sunt niste oameni care sunt deasupra legii. Sunt niste oameni care, indiferent cine este la guvernare, sunt ținuți acolo. Din câte înțeleg, domnul Arafat dacă este demis își ia jucăriile și pleacă. Doar că, acele jucării au costat sute de milioane de euro și sunt plătite de romani”, a declarat liderul AUR la postul România TV.

George Simion a susținut că secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a fost pus în funcţie la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, conform Monitorului Oficial, când instituția nici măcar nu era încă înfiinţată.

„Pe Raed Arafat l-am văzut în posterele electorale ale domnului Victor Viorel Ponta şi ştiu că, la un moment dat, avea susţinerea politică din partea lui Gabriel Oprea, din partea Uniunii Naţionale pentru Progresul României. Vrem să ştim cine ne conduce de fapt”, a adăugat liderul AUR de la tribuna Camerei Deputaților”, a spus George Simion, liderul AUR.