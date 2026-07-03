Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) anunță lansarea platformei digitale Diesel Index. Această soluție tehnologică devine standardul oficial de referință în monitorizarea, gestionarea și justificarea evoluției costurilor cu carburantul, fiind un instrument esențial atât pentru operatorii de transport rutier de mărfuri și persoane, cât și pentru beneficiarii comerciali și industriali ai serviciilor de transport.

În contextul unei piețe logistice extrem de competitive și volatile, UNTRR oferă pieței un instrument digital neutru, menit să securizeze marjele de profit ale transportatorilor și să asigure o relație comercială echitabilă cu beneficiarii de transport.

În transportul rutier, motorina reprezintă în mod obișnuit aproximativ 32–34% din costul unei curse internaționale și 38–40% din costul unei curse naționale. La vârful crizei energetice, în săptămâna 30 martie 2026, prețul motorinei era cu aproximativ 38% peste nivelul din prima săptămână a anului, ceea ce s-a tradus printr-o majorare estimată a costului total de transport de până 12% în transportul internațional la și de aproximativ 15% în cazul operațiunilor naționale.

Platforma dieselindex.ro centralizează săptămânal prețurile medii oficiale ale motorinei la nivel național și european, având la bază raportările oficiale ale Comisiei Europene (EUR 27 Weekly Oil Bulletin). Prin intermediul unei interfețe intuitive, utilizatorii pot monitoriza evoluția prețurilor și variațiile procentuale. Referința este ziua de luni a fiecărei săptămâni, iar actualizările se fac în fiecare zi de joi.

Un factor obiectiv în negocierea „Clauzei de Motorină”: Platforma oferă partenerilor comerciali un punct de reper neutru pentru calibrarea costurilor. Integrarea indicelui Diesel Index ca referință facilitează acordul dintre transportatori și clienți privind formulele de indexare aplicate în funcție de evoluția reală a pieței.

Calcularea variațiilor de preț: Utilizatorii pot urmări evoluția valorilor de la o săptămână la alta, având în același timp libertatea de a selecta orice săptămână din trecut ca punct fix de referință. Sistemul calculează automat variația procentuală, arătând cu exactitate cu cât a crescut sau a scăzut prețul actual față de perioada de referință aleasă. Pe lângă datele naționale, platforma integrează prețurile carburanților din alte state membre ale Uniunii Europene, oferind o privire de ansamblu asupra poziției fiecărui stat pe piața europeană. Datorită filtrelor customizabile, utilizatorii pot compara prețurile motorinei din orice interval. Protecție în fața volatilității: Oferă o bază matematică în fața tuturor clienților, demonstrând impactul direct al fluctuațiilor de preț asupra costurilor de transport.

Dezvoltată și administrată integral de UNTRR, platforma este accesibilă gratuit, devenind un pilon de stabilitate într-o perioadă marcată de presiuni economice și legislative. DieselIndex.ro aduce transparență asupra variabile cu impact major în transportul rutier—prețul motorinei— facilitând urmărirea evoluției sale în timp, printr-o platformă ușor de utilizat. Recomandăm tuturor partenerilor comerciali din lanțul de aprovizionare, de la operatori logistici la beneficiari serviciilor de transport, să includă acest indice în strategiile lor comerciale.

Platforma poate fi accesată în mod direct la adresa: https://dieselindex.ro/.