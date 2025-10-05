Uniforma de Mareșal pentru Nicolae Militaru. Mărturia generalului Nicolae Gligor despre un episod tulburător din istoria Revoluției

Generalul de brigadă (r) Nicolae Gligor a relatat în podcastul Evenimentul Istoric, difuzat vineri, 3 octombrie, un episod puțin cunoscut, dar cu potențial exploziv, din culisele schimbării de putere de la sfârșitul lui 1989.

Apariția, pe 7 ianuarie, a unei uniforme de mareșal, cu epoleți de mareșal după modelul Ion Antonescu (țevi de tun încrucișate), care ar fi fost pregătită pentru generalul Nicolae Militaru. Firul mărturiei conectează trei nume-cheie: maistrul militar Drugă (șeful Atelierului de Confecții pentru generali), Victor Atanasie Stănculescu și Ion Iliescu.

Potrivit lui Gligor, maistrul militar Drugă era „șeful Atelierului Confecții Generali” – adică atelierul care realiza uniformele pentru generali – și se afla în „foarte bune relații” cu V. A. Stănculescu.

„Îi asigura și pica”, spune Gligor, sugerând că între cei doi exista un canal operativ prin care se rezolvau rapid nevoi de echipare și protocol.

În plus, Stănculescu era recunoscut pentru ținută impecabilă, „uniforma aranjată exact pe el, era «de comandă»”, un detaliu de atmosferă care întărește credibilitatea drumului pe care-l parcurge „pachetul” vestimentar în povestirea generalului.

Conform mărturiei, pe 7 ianuarie, Drugă merge la Stănculescu, la biroul acestuia de pe Calea Victoriei (în clădirea actualului Minister al Economiei). Intră, lasă pe masă un pachet. „Ce-i cu pachetul ăsta?” întreabă Stănculescu. Când îl desface, găsește o uniformă de mareșal, cu epoleți de mareșal „exact ca ai mareșalului Antonescu”: țevile de tun încrucișate.

Mesajul transmis de Drugă este limpede: „Uniforma e a lui Nicolae Militaru.”

Gligor precizează că informația o are „din două surse”: una din atelierul condus de Drugă și o a doua chiar pe V.A. Stănculescu care confirmă că scena a avut loc.

Conform relatării, după ce vede conținutul, Stănculescu păstrează uniforma: „Lasă asta aici.” Iar imediat după plecarea lui Drugă, formează un număr: „Ioane, vreau să vin pe la tine” – adică Ion Iliescu. Se întâlnesc, iar Stănculescu repetă gestul: desface pachetul în fața lui Ion Iliescu.

„Când desface, Iliescu s-a făcut alb ca varul”, rememorează Gligor reacția. Ulterior, ar fi venit răspunsul liniștitor: „Lasă că o rezolv eu, o rezolv eu.”

Formularea „Și așa s-a terminat cu Militaru” cu care Gligor închide episodul este de fapt blocarea tentativei de învestire simbolică a lui Nicolae Militaru cu gradul suprem – Mareșal, măcar la nivel de semnal sau intenție.

Faptul că uniforma exista fizic, cu epoleți dedicați, ar indica – în lectura lui Gligor – pregătirea prealabilă a unui scenariu de legitimare a lui Militaru nu doar ca ministru al Apărării, ci ca lider militar suprem, printr-o simbolistică puternică și ireversibilă.

În tradiția militară românească, mareșal nu este un grad obișnuit, ci excepția acordată în condiții istorice particulare, cazul Ion Antonescu fiind cel mai notoriu. A confecționa din timp o uniformă completă cu insignele aferente echivala, simbolic și politic, cu trimiterea unui semnal: ierarhia absolută în armată se reconfigurează.

Pentru o putere civilă abia instalată, preocupată să-și strunească legitimitatea și să controleze raporturile cu factorul militar, un asemenea gest putea declanșa panică politică. Mai ales că Militaru era acuzat de legături cu serviciile secrete ale armatei ruse.

De aici și reacția atribuită lui Ion Iliescu, „s-a făcut alb ca varul”, urmată de promisiunea de a „rezolva”. Chiar și într-o istorisire bazată pe memorie, succesiunea logică se susține: epoleții de mareșal ar fi împins echilibrul fragil dintre civili și armată într-o zonă imposibil de controlat.