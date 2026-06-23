Unele zodii numără caloriile. Altele numără porțiile

Modul în care alegem mâncarea poate influența energia, starea de spirit și nivelul de concentrare pe parcursul zilei. În timp ce nutriționiștii recomandă o alimentație echilibrată bazată pe nevoile individuale, astrologia oferă o perspectivă diferită asupra preferințelor culinare și a tiparelor alimentare, potrivit Times of India.

Mai multe publicații internaționale au analizat legătura dintre personalitate, obiceiurile alimentare și caracteristicile asociate semnelor zodiacale.

Berbecul, Leul și Săgetătorul sunt asociate cu energia și dinamismul. Potrivit unei analize publicate de Times of India, persoanele născute sub semnul Berbecului sunt atrase de preparatele condimentate și bogate în proteine, în timp ce Săgetătorii preferă să experimenteze bucătării din întreaga lume.

Leii sunt descriși ca fiind atrași de mesele generoase și colorate, care transformă actul de a mânca într-o experiență socială și vizuală.

Taurul, Fecioara și Capricornul sunt considerate semne pragmatice și orientate spre stabilitate. Sursele astrologice internaționale arată că Taurii apreciază preparatele rafinate și ingredientele de calitate, în timp ce Fecioarele sunt mai atente la valoarea nutritivă a alimentelor.

Capricornii preferă, în general, mesele consistente și echilibrate, bazate pe ingrediente simple și hrănitoare.

Gemenii, Balanța și Vărsătorul se remarcă prin curiozitate și dorința de varietate. Potrivit recomandărilor astrologice publicate în presa internațională, Gemenii se plictisesc rapid de aceleași preparate și preferă să încerce constant combinații noi.

Balanțele acordă o atenție deosebită prezentării, iar Vărsătorii sunt atrași de rețete neobișnuite și ingrediente mai puțin convenționale.

Racul, Scorpionul și Peștii sunt asociate cu sensibilitatea și emoțiile. Racii preferă frecvent preparatele gătite acasă și mesele care creează o stare de confort.

Scorpionii sunt atrași de aromele intense și exotice, iar Peștii tind să aleagă alimente care le oferă o stare de relaxare și echilibru.

Dincolo de astrologie, cercetările din domeniul psihologiei sugerează că există o legătură între trăsăturile de personalitate și alegerile alimentare. Un articol publicat de Psychology Today citează o analiză a mai multor studii care a concluzionat că persoanele mai deschise către experiențe noi consumă mai multe fructe și legume și sunt dispuse să încerce alimente necunoscute.

De asemenea, cercetătorii au observat că persoanele conștiincioase tind să adopte obiceiuri alimentare mai sănătoase, în timp ce nivelurile ridicate de stres și anxietate pot favoriza consumul crescut de zahăr și grăsimi saturate.