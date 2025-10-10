Unde ar fi supraviețuit Emil Gânj în ultimele trei luni. Ce spune poliția că a descoperit

Poliția a găsit urme noi care ar putea aparține lui Emil Gânj,criminalul din Mureș căutat de trei luni. Fugarul, care și-a ucis fosta iubită și i-a dat foc, ar fi reușit să supraviețuiască ascuns în zone izolate.

La trei luni de la crima care a cutremurat județul Mureș, anchetatorii revin asupra unuia dintre cele mai complexe dosare de urmărire din ultimii ani. Potrivit informațiilor publicate de Gândul.ro, polițiștii ar fi descoperit recent urme care indică faptul că Emil Gânj, fugarul acuzat de omor calificat, este încă în viață și s-ar afla ascuns în aceeași regiune în care a fost căutat intens în această vară.

Surse judiciare susțin că ultimele indicii au fost găsite în zona împădurită din Mureș, unde au fost descoperite urme de pași proaspete, posibil aparținând lui Gânj. Criminaliștii le-au comparat cu amprentele din alte locuri cercetate în ultimele luni, iar rezultatele preliminare ar confirma o potrivire.

Această descoperire vine după o perioadă în care anchetatorii credeau că fugarul ar fi murit, posibil rătăcit în pădure sau victima propriei ascunzători improvizate.

La jumătatea lunii septembrie, echipele de căutare au descoperit o zonă suspectă, în apropierea unei păduri izolate din Mureș. Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, acolo a fost identificată o viziune săpată în pământ, acoperită cu ramuri și frunze. Tunelul ducea către o mică groapă, unde fugarul își construise o ascunzătoare primitivă, asemănătoare unui buncăr natural.

În interior au fost găsite vase și resturi de alimente, care, după analiza de laborator, ar fi aparținut lui Emil Gânj. Urmele ADN prelevate de la fața locului au confirmat că acesta s-a ascuns acolo o perioadă.

Descoperirea a fost considerată un pas important în anchetă, dar, paradoxal, de atunci Gânj a dispărut complet fără urmă. Echipele trimise din alte județe pentru sprijin au fost retrase, după ce terenul s-a dovedit dificil, iar resursele logistice au devenit greu de susținut.

Ultimele urme, descoperite în zona în care s-au concentrat căutările, indică o posibilă revenire a fugarului în aceleași locuri. Criminaliștii spun că traseul său ar fi devenit mai riscant odată cu instalarea ploilor de toamnă, care au îngreunat deplasarea și au făcut solul noroios.

Pe de altă parte, surse apropiate anchetei afirmă că Emil Gânj ar fi primit ajutor din partea unor persoane care îl sprijină cu alimente, haine sau chiar cu un telefon mobil. Această ipoteză este luată în calcul, mai ales că, în lunile precedente, autoritățile au interceptat semnale telefonice care ar fi fost folosite pentru comunicare în zona vizată.

„Anchetatorii speră că frigul și lipsa resurselor îl vor forța să iasă din ascunzătoare. În astfel de condiții, fugarii cedează de obicei fizic înainte să fie localizați”, au declarat surse apropiate dosarului.

Cazul Gânj a devenit unul dintre cele mai mediatizate dosare de crimă din România. Pe 8 iulie 2025, Emil Gânj și-a ucis fosta iubită, în vârstă de 23 de ani, în localitatea natală din județul Mureș. Potrivit rechizitoriului, tânărul ar fi pătruns cu forța în locuința acesteia, ar fi spart geamurile, iar apoi ar fi atacat-o cu brutalitate.

Victima s-a ascuns într-un dulap, sperând că va scăpa, însă agresorul a descoperit-o și a ucis-o în fața rudelor, după care i-a dat foc trupului. După crimă, Gânj a fugit din localitate, dispărând în pădurile din jur.

La momentul faptei, el era condamnat definitiv pentru alte fapte violente, inclusiv loviri și amenințări, și căutat de autorități de aproape un an și jumătate.

După crimă, poliția, jandarmii și trupele speciale au declanșat una dintre cele mai extinse operațiuni de căutare din ultimii ani. Zeci de echipe au patrulat în zona pădurilor din Sângeorgiu de Mureș, Sărățeni și Băgaciu, asistate de drone termice, câini de urmă și elicoptere.

Timp de săptămâni, terenul accidentat, temperaturile ridicate și vegetația densă au îngreunat misiunea. În tot acest timp, autoritățile au primit sute de sesizări privind posibile apariții ale fugarului, însă niciuna nu s-a confirmat complet.

În toamnă, operațiunea a fost redusă la un nucleu de anchetatori locali, dar noile descoperiri au reactivat din nou planurile de capturare.

Portretul psihologic al lui Emil Gânj, realizat de anchetatori, arată un individ cu instincte de supraviețuire dezvoltate, violent și capabil să trăiască perioade îndelungate în condiții extreme.

Sursele judiciare spun că el ar fi trăit în adăposturi improvizate, hrănindu-se cu fructe, legume și alimente furate din gospodării izolate. Polițiștii cred că fugarul cunoaște foarte bine terenul și ar fi pregătit de o viață „de fugă” pe termen lung.