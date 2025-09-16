Un zidar din Spania: Înainte câștigai și 4.000 de euro, acum muncești din greu pentru 1.200 de euro

Un zidar cu experiență în construcții din Spania atrage atenția asupra dificultăților majore cu care se confruntă acest domeniu, în special din cauza reducerii semnificative a salariilor. Potrivit acestuia, perspectivele pentru angajații necalificați devin tot mai nesigure, fiind puse în pericol din cauza veniturilor insuficiente într-un sector care impune efort fizic intens și condiții de muncă dificile, notează publicația spaniolă Noticias Trabajo.

Influencerul Adrián G. Martin a realizat un interviu cu Pascual, un zidar cu experiență, care a oferit o perspectivă detaliată asupra schimbărilor din această meserie de-a lungul timpului. Pascual, care urmează tradiția familiei sale în construcții, a evidențiat beneficiile pe care această profesie le oferea în trecut, dar și dificultățile cu care se confruntă în prezent. Conform declarațiilor sale, meseria de zidar a pierdut din valoare și atractivitate, fiind tot mai puțin căutată de noile generații.

„Ți-e frig, ți-e cald, ești epuizat. Uneori, trebuie să mutăm între 50 și 100 de saci pe zi, fiecare având 25 de kilograme. Înainte, sacii cântăreau chiar și 50 de kilograme, însă regulamentul a redus greutatea pentru a proteja sănătatea spatelui”, a mărturisit zidarul.

Munca în construcții implică un efort fizic continuu greu de observat de către cei din afară, dar resimțit profund de către muncitori. Aceștia petrec ore întregi aplecați, manipulând greutăți considerabile, iar încheierea zilei aduce cu sine dureri puternice, în special la nivelul genunchilor și coloanei vertebrale, mai spune Pascual.

În domeniul construcțiilor, unde înainte de criză un zidar putea câștiga între 3.000 și 4.000 de euro lunar, în prezent, salariul a scăzut considerabil, ajungând, în cele mai bune cazuri, la aproximativ 1.200 de euro pe lună.

În aceeași industrie, un ofițer de primă clasă poate ajunge să câștige între 1.500 și 1.600 de euro, iar un maistru ajunge, în cel mai bun scenariu, la un salariu de până la 1.800 de euro. Comparativ, alte profesii tehnice, precum cea de mecanic, beneficiază de plata cu ora, mai avantajoasă, în jur de 34-40 de euro pe oră, în timp ce un zidar primește, în medie, doar puțin peste 20 de euro pe oră.

Această discrepanță este resimțită și mai acut în contextul riscurilor mai mari asociate muncii pe șantier, ceea ce amplifică nemulțumirile în rândul lucrătorilor din construcții.

Discuția despre prețurile locuințelor și costurile construcțiilor reflectă o realitate tot mai apăsătoare pentru tinerii care își doresc să își cumpere sau să construiască o casă. Doar achiziția unui teren poate ajunge la 200.000 de euro, iar un proiect de construcție similar poate costa între 400.000 și 500.000 de euro. Aceste sume depășesc mult posibilitățile financiare ale unei persoane cu venit mediu, făcând astfel dificilă implicarea tinerilor în astfel de investiții.

Pe lângă prețul terenurilor, creșterea costurilor materialelor de construcții contribuie la agravarea situației. De exemplu, prețul unei țigle a urcat de la 49 de cenți la peste un euro, iar alte materiale esențiale, precum cimentul și fierul, au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative. Această tendință ascendentă a prețurilor pare să fie ireversibilă, ceea ce ridică semne de întrebare asupra viitorului pieței construcțiilor.

În pofida acestor provocări, meseriașii din construcții își păstrează pasiunea pentru munca lor chiar dacă perspectivele pe termen lung sunt însă nesigure. Fără o recunoaștere corespunzătoare a valorii muncii din construcții și fără facilități care să încurajeze tinerii să se pregătească în acest domeniu, sectorul riscă să rămână fără forță de muncă calificată, ceea ce ar putea afecta serios capacitatea de dezvoltare a industriei în Spania, mai arată sursa menționată.