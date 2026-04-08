Un șobolan a devenit eroul unei națiuni după ce a salvat viețile locuitorilor

Un șobolan a devenit eroul unei națiuni după ce a salvat viețile locuitorilor
Un șobolan african de mari dimensiuni, Magawa, a fost onorat cu o statuie de peste doi metri în Cambodgia, pentru curajul său în detectarea minelor. Deși cântărea mai puțin de trei kilograme, contribuția sa a fost uriașă: în cei cinci ani de activitate, Magawa a descoperit peste 100 de mine, salvând vieți neprețuite, potrivit Washington Post.

Un șobolan a devenit erou în Cambodgia

Michael Raine, manager de program la organizația Apopo, care antrenează animale pentru detectarea minelor, a declarat că șobolanul era extrem de prietenos.

„Magawa a fost unul dintre cei mai buni șobolani pe care i-am avut vreodată. Era calm, concentrat și prietenos. Avea temperamentul perfect”, a afirmat el.

statuie sobolan

statuie sobolan

A fost antrenat pentru astfel de operațiuni

Născut în 2013 la sediul Apopo din Tanzania, Magawa a fost antrenat ca „HeroRAT”, folosindu-și simțul olfactiv excepțional pentru a detecta explozibili. În 2016, a fost mutat în Siem Reap, Cambodgia, unde și-a început cariera, devenind rapid cel mai eficient șobolan al organizației.

Cât plătește statul pentru masa de Paște a unui deținut. Ministerul Justiției a actualizat valorile normelor de hrană
Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei

Capacitatea sa de a explora un teren de dimensiunea unui teren de tenis în aproximativ 20 de minute depășea performanța umană, care ar fi durat câteva zile.

Șobolanii sunt aleși pentru astfel de misiuni datorită dimensiunii reduse și a mirosului foarte dezvoltat. Ei nu declanșează minele și pot identifica compuși chimici din explozibili, precum trinitrotoluenul. Când detectează o mină, zgârie suprafața pentru a alerta handlerul, fiind recompensați cu arahide sau felii de banană.

Minele, o problemă majoră în Cambodgia. Au făcut zeci de mii de victime

Cambodgia este una dintre țările cu cea mai mare densitate de mine din lume, rămase în urma regimului Khmer Rouge și ocupației vietnameze. În cei 47 de ani trecuți, minele au provocat aproximativ 18.800 de decese și 45.000 de răniți. Apopo a început antrenarea șobolanilor detectivi în 2015, accelerând procesul de deminare, deși mai rămân aproximativ 6 milioane de mine.

După retragerea sa în 2021, Magawa a petrecut câteva săptămâni mentorând șobolanii tineri, ajutându-i să-și perfecționeze abilitățile. Tradițional, șobolanii au o zi liberă pe săptămână și primesc o „festă specială” cu fructe și arahide.

Statuia lui Magawa, sculptată manual din piatră de artiști locali, a fost dezvelită cu ocazia Zilei Internaționale pentru Conștientizarea Minelor. La eveniment au participat oficiali guvernamentali, victime ale minelor și copii de la școli locale. Succesorul lui Magawa, șobolanul Ronin, a stabilit anul trecut un record mondial detectând 109 mine în patru ani, continuând misiunea începută de Magawa.

„Are aceleași trăsături: extrem de precis și muncitor. Este următoarea generație… încă mai avem mult de lucru”, a concluzionat Raine.

Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință”
Georgică Severin, membru CNA, despre suspendarea conturilor de pe rețelele sociale. Cine ia decizia finală
Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală”

